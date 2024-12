Nhiệt độ xuống dưới 1 độ C, Fansipan xuất hiện lớp băng trắng xóa

Lớp băng dày khoảng 1cm, phủ trắng trên sàn gỗ. Đây là lần thứ hai trong mùa đông năm nay, đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối. Trước đó, ngày 23/11, nơi đây cũng phủ trắng lớp băng mỏng khi nhiệt độ xuống 2 độ C.

Băng thường hình thành khi nhiệt độ không khí dưới 4 độ C, bề mặt các vật thể hay cây cỏ ở mặt đất xấp xỉ 0 độ C. Hơi nước sẽ ngưng kết thành thể tinh thể rắn, xốp, có màu trắng như muối nên gọi là sương muối.

Đỉnh Fansipan cao 3.143 m, thường trở lạnh từ tháng 11 tới tháng 2, nhiệt độ thời gian này có thể xuống dưới 0 độ C. Nhiều năm qua, Fasipan luôn là địa điểm xuất hiện băng tuyết sớm nhất mỗi khi đông về, thu hút rất đông du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 ngày tới, nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến 10-13 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 14-16 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ C.