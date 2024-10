Miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An còn mưa lớn trong tối nay (1/10). Khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa kéo dài đến ngày mai. Chiều tối mai, khu vực Đà Nẵng đến Bình Định và Tây Nguyên cũng có mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (1/10), khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7-15h có nơi trên 120mm như Mỏ Vàng (Yên Bái) 170.8mm, Bảo Hà (Lào Cai) 122.4mm, Quy Kỳ (Thái Nguyên) 145.1mm.

Trong chiều tối và tối 1/10, khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, đêm nay và ngày 2/10, lũ trên sông Thao tiếp tục lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại Lào Cai, Yên Bái có khả năng đạt mức BĐ2-BĐ3, mực nước tại Yên Bái đạt trên mức BĐ3 (với dự kiến xả của thủy điện Đồng Sung trên suối Ngòi Thia, phụ lưu của sông Thao là 2500m3 /s).

Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đón mưa lớn.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối 1/10 đến ngày 2/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 2/10 mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Dự báo chiều và đêm 2/10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Tây Nguyên cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, ở Nghệ An-Hà Tĩnh từ 20-23 độ.

Khu vực Hà Nội đêm 1/10, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ. Từ đêm 2-4/10, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Nguyễn Hoài