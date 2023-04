Nhiều người đã tố cáo trước khi cha con ông Trần Quí Thanh bị bắt

Trước khi bắt tạm giam, ông Trần Quí Thanh cùng con gái liên tục bị nhiều cá nhân tố cáo về hành vi lừa đảo, trốn thuế, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong 3 ngày (8-10/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị tố cáo gây thiệt hại 1.000 tỷ đồng

Tháng 3/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ những lùm xùm liên quan đơn tố cáo ông Trần Quí Thanh và con gái có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can từ trái qua phải: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (Ảnh: Bộ Công an).

Theo đó, ông Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh) cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.

Trong đơn, ông Lâm cho rằng ông Thanh và con gái Uyên Phương cùng một số người liên quan đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác), bản chất là việc vay mượn tiền.

Theo đơn tố cáo của ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12/2020, UBND TPHCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.

Hai người con gái liên tục bị tố trốn thuế

Bị can Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là 2 con gái của ông Trần Quí Thanh.

Bà Phương từng tham gia góp vốn thành lập 11 doanh nghiệp, với đăng ký hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Thời điểm bị bắt, bà Trần Uyên Phương là Phó tổng giám đốc tại Tân Hiệp Phát, có vai trò sở hữu vốn, lãnh đạo tại 40 doanh nghiệp khác nhau có liên quan tới gia đình đại gia này.

Trước khi bị bắt bà Trần Ngọc Bích bị tố có hành vi trốn thuế (Ảnh: T.L.).

Trước khi bị khởi tố 2 "ái nữ" của ông Trần Quí Thanh cũng bị nhiều người tố cáo liên quan tới hành vi Trốn thuế.

Theo đó, tháng 8/2022, ông Trần Phước Lộc (ngụ TPHCM) có đơn tố giác gửi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bà Trần Uyên Phương có hành vi Trốn thuế trong quá trình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa.

Ngoài ra, tháng 10/2022, ông Lộc còn có đơn tố giác gửi Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về việc bà Trần Uyên Phương có hành vi giúp sức cho một số cá nhân trốn thuế trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất xảy ra năm 2019 tại huyện Nhơn Trạch với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hôm 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vào cuộc xác minh, điều tra bà Trần Uyên Phương về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế. Việc này diễn ra sau khi Chi cục Thuế TP Thủ Đức gửi công văn cho cơ quan điều tra.

Sau thời gian xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM từ tháng 11/2020, cảnh sát xác định hành vi của Trần Quí Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.