Những cặp đôi 'phim giả tình thật' nổi tiếng của Hàn Quốc: Từ Son Ye Jin - Hyun Bin đến Gong Min Jeon - Jang Jae Ho

Từ những câu chuyện tình cảm trong các bộ phim, không ít diễn viên Hàn Quốc đã viết nên chuyện tình yêu tuyệt đẹp của mình ngoài đời thực khi kết hôn thành vợ chồng.

Cách đây không lâu, Gong Min Jeong đã đăng trên tài khoản cá nhân của mình rằng: "Tôi sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ với Jang Jae Ho vào tháng 9 này, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết".

Về người chồng tương lai Jang Jae Ho, cô tiếp tục: "Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên với tư cách là bạn bè trước khi cùng hợp tác trong 'Marry My Husband'. Anh ấy là một người đáng quý, luôn khiến tôi cười và sưởi ấm tôi bằng lòng tốt của anh ấy", cô nói thêm:"Anh ấy là người khiến tôi tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau tiến về phía trước trong suốt quãng đời còn lại".

Gong Min Jeong và Jang Jae Ho đều sinh năm 1986, vào vai một cặp đôi trong ''Marry My Husband" là Yang Joo Ran và Lee Jae Hyun. Mặc dù Jang Jae Ho vào vai một người chồng thất nghiệp lừa dối vợ trong Phim, nhưng ngoài đời anh lại là người tình đầy tình cảm của Gong Min J-jeong.

Ngoài Gong Min Jeong và Jang Jae Ho, nhiều ngôi sao Hàn đã phát triển mối quan hệ của họ từ cặp đôi trong phim thành cặp đôi ngoài đời thực.

Son Ye Jin và Hyun Bin.

Một trong những cặp đôi tiêu biểu là Son Ye Jin và Hyun Bin. Cả hai đã hợp tác trong bộ phim "Cuộc đàm phán sinh tử" và bộ phim truyền hình "Hạ cánh nơi anh". Sau khi bác bỏ tin đồn hẹn hò bốn lần, Son Ye Jin và Hyun Bin đã thừa nhận chuyện tình cảm của họ vào tháng 1 năm 2021 và kết hôn vào ngày 31 tháng 3/2022. Cả hai chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Ngoài ra, những ngôi sao khác gặp nhau trong phim truyền hình rồi kết hôn ngoài đời thực là Ji Sung và Lee Bo Young, Yeon Jung Hoon và Han Ga In, Ki Tae Young và Eugene, In Kyo Jin và So Yi Hyun, Lee Sang Woo và Kim So Yeon...

Gần đây, đạo diễn Jo Ba Run và nữ diễn viên Kim Bo Ra cũng đã kết hôn sau ba năm hẹn hò. Cả hai đã tổ chức một đám cưới riêng tư vào tháng 6 chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè. Khi đó, cô chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã chúc mừng ngày cưới của tôi mặc dù có một số vấn đề trong quá trình này. Tôi sẽ sống hạnh phúc với sự chúc phúc và ủng hộ của mọi người".

Nữ diễn viên kiêm thành viên nhóm Girls' Day Park So Jin đã kết hôn với nam diễn viên Lee Dong Ha sau khi hợp tác chung trong bộ phim "The Night Shift". Cả hai đã tổ chức lễ cưới tại Seoul vào tháng 11 năm ngoái. Khi thông báo tin tức về cuộc hôn nhân của mình, Park So Jin cho biết: "Anh ấy (Lee Dong Ha) là người đã lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi bằng tình yêu và mang đến cho tôi, người đang bận rộn với cuộc sống riêng của mình, một nơi để nghỉ ngơi. Tôi tôn trọng và yêu anh ấy, người đã cho tôi biết rằng tôi cũng rất quý giá".

Uhm Hyun Kyung và Cha Seo Won, những người đã cùng nhau làm việc trong "The Second Husband" vào năm 2021, cũng đã phát triển thành người yêu ngoài đời thực. Cả hai đã trở thành tiêu đề khi họ thông báo tin tức mang thai ngay sau khi tiết lộ kế hoạch kết hôn của họ. Cha Seo Won đã nhập ngũ vào tháng 11 năm 2022 và hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 5 năm nay. Uhm Hyun Kyung đã sinh con trai đầu lòng vào tháng 10 năm ngoái. Cả hai được cho là sẽ sớm bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của mình.

Mỗi khi một cặp đôi trong phim thông báo chuyện tình thành công ngoài đời thực, công chúng luôn dành nhiều lời chúc mừng nồng nhiệt.