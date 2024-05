Những hình ảnh ấn tượng nhất tại lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 70 năm Điện Biên Phủ

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra với sự tham gia của các quân binh chủng, đại diện các tầng lớp nhân dân cả nước với nhiều hình ảnh ấn tượng.

Đúng 8h45, các khối lực lượng bắt đầu diễu binh, diễu hành. Khối diễu binh gồm: 4 khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an.

Khối diễu hành gồm: 9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và cuối cùng phần trình diễn của khối nghệ thuật.

Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng QĐND và Dân quân tự vệ.

Khối sĩ quan Lục quân diễu binh qua khán đài.

Khối lực lượng tác chiến không gian mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Khối nữ lực lượng gìn giữ hoà bình của Quân đội nhân dân Việt Nam

Khối chiến sĩ Lục quân, lực lượng chiến đấu nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam

Cảnh sát biển Việt Nam - lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đại diện cho lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm.

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân: Lực lượng An ninh nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh thầm lặng, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân đại diện lực lượng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông đại diện hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông - vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược; phối hợp bảo vệ đồng bào đi sơ tán, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng với những âm thanh hùng tráng, ngân vang

Xe mô hình Quốc huy: Quốc huy được đặt trên biểu tượng Rồng thiêng, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài, gái giỏi hộ tống, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em.

Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xe mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối Dân công hỏa tuyến tái hiện hình ảnh xe đạp thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Khối Trí thức: Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Khối đại biểu lực lượng văn hóa, nghệ thuật

Khối Công nhân Việt Nam: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về mục tiêu, lý tưởng, không ngừng lớn mạnh, hiện đại,... thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế.

