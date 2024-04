Những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình

Nhóm PV có mặt tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai và thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (Yên Bái).

Đám tang anh Phạm Xuân Trường được tổ chức ở ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi. Chị Tuyết (vợ anh Trường) liên tục gọi chồng “Anh Trường ơi” giữa tiếng kèn đám ma ai oán. Bên cạnh linh cữu chồng, người phụ nữ 48 tuổi liên tục phải nhờ đến người dìu, vành khăn tang trùm đầu đẫm nước mắt.

Chị Tuyết cùng anh Trường lập nghiệp trên mảnh đất Yên Bình (tỉnh Yên Bái) từ những năm nơi đây còn hoang vu đồi núi. Chị làm công nhân may, còn anh làm công nhân Nhà máy xi măng Yên Bái. Đồng lương còm cõi khiến cuộc sống anh chị khá vất vả. Đến năm 48 tuổi, anh chị vẫn lận đận gồng gánh gia đình hai con đang tuổi ăn học, bên cạnh việc chu cấp cho bố chồng 76 tuổi.

Dù nghèo, căn nhà nhỏ bên sườn đồi của anh chị vẫn đầy ắp tiếng cười khi gia đình quây quần bên mâm cơm mỗi tối cho đến lúc tai họa ập xuống.

Sáng 22/4, anh Trường cùng 9 đồng nghiệp bước vào ca làm như thường lệ. Đến trưa, họ nghỉ ăn cơm, trò chuyện vui vẻ trước khi cùng nhau bảo dưỡng máy nghiền theo định kỳ. Theo phân công từ trước, 7 người vào trong lồng máy thay các tấm lát bị mòn, còn 3 người sửa chữa bên ngoài. Một người trong nhóm gọi về trung tâm điều khiển để ngắt điện cấp cho máy. Khi có hiệu lệnh xác nhận, nhóm mới bắt đầu sửa chữa. Công việc của nhóm công nhân diễn ra bình thường được khoảng 25 phút thì máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại.

Lồng máy nghiền nhanh chóng tăng tốc, hàng nghìn viên bi sắt văng tung toé trong lồng. Khi những người bên ngoài dừng được máy nghiền, thi thể của cả 7 công nhân không còn nguyên vẹn.

Giống gia đình chị Tuyết, không khí tang thương bao trùm căn nhà có hai nạn nhân trong một gia đình là hai anh em ruột Nông Văn Toản (SN 1985) và Nông Văn Thuật (SN 1991). Hai cỗ quan tài đặt cạnh nhau, những người thân mắt đỏ hoe.

Gạt nước mắt, ông Nông Văn Toàn (43 tuổi, chú ruột của 2 nạn nhân) cho biết Thuật và Toản sinh sống cùng bố mẹ. Thuật đã có vợ và 2 con, còn Toản chưa lập gia đình. “Hai cháu là trụ cột chính trong gia đình. Thuật và Toản đi làm được khoảng 8 năm. Nghe tin cháu bị tai nạn tử vong, gia đình chúng tôi ai nấy đều bị sốc, cảm giác như chết lặng. Cú sốc này quá lớn đối với gia đình tôi, quá đau xót khi cùng lúc mất đi cả 2 người thân của mình. Thương các cháu vô cùng vì còn con nhỏ, bố mẹ già không biết trông nhờ vào ai”, ông Toàn chia sẻ.

Cách đó không xa, một gia đình cũng tổ chức tang lễ cho nạn nhân Mai Thiên Hoàng (37 tuổi, ở thôn Cây Mơ - thôn đặc biệt khó khăn của xã Xuân Lai). Nơi tổ chức tang lễ là căn nhà sàn xây dựng sơ sài, phần mái được lợp bằng tranh, đã xuống cấp. Ngồi khuất giữa đám đông, ông Mai Văn Châu (57 tuổi, chú ruột nạn nhân Hoàng) nghẹn ngào: “Ngay khi nhận được tin Hoàng không may tử vong do tai nạn lao động, tôi gần như chết lặng, chân tay bủn rủn”.

Hoàng chưa lập gia đình, ở cùng mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hoàng đi làm từ sớm. Nghe tin con mất, mẹ Hoàng ngã quỵ tại chỗ.

Khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái), nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái, về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm.