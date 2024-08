NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2024, cao nhất 28 điểm

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian công bố điểm chuẩn của các trường chậm nhất vào 17h ngày 19/8. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại (5/8), còn hơn 10 ngày nữa mới đến "deadline", đã có 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2024 đó là Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại và Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

1. Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

Năm nay, trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, cơ sở chính ở TP.HCM đối với hệ đại trà lấy điểm chuẩn dao động từ 16-17. Điểm chuẩn hệ chất lượng cao là 15. Tại cơ sở Cần Thơ, điểm chuẩn tất cả các ngành là 15.

2. Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

Tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, điểm chuẩn thấp nhất là ngành Kế toán Tin học (Kế toán doanh nghiệp) với 16 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô với 21 điểm (thang điểm 30) tương đương 28 điểm (môn Toán nhân đôi hệ số).

Theo Đông

Link bài gốc Lấy link! https://thanhnienviet.vn/nong-2-truong-dau-tien-cong-bo-diem-chuan-thi-tot-nghiep-thpt-2024-cao-nhat-28-diem-209240508154824698.htm Theo Thanh niên Việt Copy link

