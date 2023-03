Nữ sinh bị tấn công tình dục khi đi bộ trong khuôn viên ĐHQG TP.HCM là tin giả

Thông tin nữ sinh năm nhất bị 2 thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên ĐHQG TP.HCM là tin giả.

Trưa 31/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Công Tường, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, phụ trách truyền thông (ĐHQG TP.HCM) khẳng định: "Thông tin nữ sinh năm nhất đang ở KTX ĐHQG TP.HCM bị 2 thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên ĐHQG TP.HCM đăng trên fanpage KTX ĐHQG Confessions là tin giả, hiện trang này đã gỡ bỏ thông tin”.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cũng xác nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Bài viết trên fanpage KTX ĐHQG Confessions là tin giả, hiện bài đăng đã bị gỡ.

Qua quá trình rà soát, xác minh, Công an TP Dĩ An, Công an phường Đông Hòa đều không tiếp nhận tin báo nào về sự việc trên.

Công an TP Dĩ An cho biết, đơn vị vẫn đang trong quá trình rà soát, xác minh động cơ, mục đích việc đăng thông tin này để có cơ sở xử lý.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi fanpage KTX ĐHQG Confessions đăng tải thông tin nữ sinh năm nhất đang ở KTX ĐHQG TP.HCM bị 2 thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên ĐHQG TP.HCM.

Theo lời kể trên fanpage, nữ sinh viên năm nhất đi cùng một nữ sinh viên khác trên đoạn đường sau ký túc xá khu B (Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐHQG TP.HCM) để sang nhà thờ thực lễ. Đang đi, nữ sinh dừng lại để xem điện thoại, nên người bạn đi cùng đã đi trước.

Lúc này, nữ sinh đã bị 2 thanh niên tiếp cận, khống chế và tấn công tình dục.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, 2 đối tượng bỏ lại vài tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng rồi bỏ đi khiến nữ sinh lo sợ, nên đã lên trang KTX ĐHQG Confessions chia sẻ và cầu cứu mọi người.

Bài viết được đăng hôm 25/3. Ngay khi đăng tải, thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người khuyên nữ sinh bị tấn công tình dục nên uống thuốc tránh thai, đi xét nghiệm và trình báo công an. Một số khác lo lắng về sự an toàn cho nữ sinh bị tấn công cũng như các bạn nữ khác ở khu vực trên.

