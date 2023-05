Phá đường dây ma túy "khủng" ở Thanh Hóa, lật tẩy "ông trùm" cụt 2 tay

Mặc dù bị cụt cả 2 tay, nhưng Phạm Văn Tú vẫn cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khắp tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phá thành công 2 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy tổng hợp, 2 cây heroin và nhiều tang vật khác

Theo báo Người lao động, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an huyện Mường Lát, Bộ đội biên phòng tỉnh và Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Vàng A Tùng (ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) đang vận chuyển trái phép 14 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ Nguyễn Minh Phong (SN 1993 và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992; cùng ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Tú "cụt" (dấu X) cùng đồng bọn trong đường dây buôn bán ma túy. Ảnh: Người lao động

Kết quả điều tra ban đầu, do thông thạo địa bàn khu vực giáp ranh biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), và có thời gian làm ăn, sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương… Vàng A Tùng đã móc nối hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua Thanh Hóa rồi vận chuyển vào TP.HCM, Bình Dương tiêu thụ.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng.

Báo Lao động đưa tin, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi, ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Hóa); Khương Văn Dũng (33 tuổi, ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa); Nguyễn Văn Huy (55 tuổi, ở phường Thiệu Khánh); Phạm Văn Tú (tức Tú cụt, 57 tuổi, ở phường Phú Sơn) và Nguyễn Thế Việt (36 tuổi, ở phường Đông Vệ), TP.Thanh Hóa.

Dù bị cụt 2 tay, nhưng Phạm Văn Tú là người cầm đầu đường dây ma túy trên. Để điều hành đường dây, Tú đã móc nối với một số đối tượng người Lào để mua ma túy, sau đó cấu kết với các đối tượng khác chia lẻ ma túy, tiêu thụ tại địa bàn TP.Thanh Hóa và nhiều huyện trên địa bàn tỉnh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 cây heroin (tương đương 67,39 gram); 3,359 gram thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, 2 chuyên án trên đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

