Bình Dương: Phát hiện bộ xương người treo cổ

Qua kết quả điều tra sơ bộ, Công an Bình Dương xác định bộ xương người được phát hiện trong khu gò mả là của nạn nhân tự tử bằng cách treo cổ.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đã có kết quả điều tra sơ bộ về bộ xương người được phát hiện tại khu gò mả ở phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Theo đó, qua công tác khám nghiệm, lực lượng công an xác định bộ xương người còn nguyên vẹn đầy đủ các bộ phận. Theo nhận định bước đầu, nạn nhân đã tự tử bằng cách treo cổ trên cành cây.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Anh Thanh).

Bên cạnh bộ xương còn có 1 bộ đồ, 1 đôi dép và có sợi dây thừng. Phía trên nhánh cây vẫn còn vết hằn. Công an Bình Dương đang xác định danh tính, giới tính của nạn nhân.

Như trước đó đưa tin, sáng 17/10, trong lúc đi đặt bẫy thú hoang ở khu gò mả thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An (Bình Dương), người dân phát hiện bộ xương người dưới gốc cây.

Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã vào cuộc điều tra vụ việc.