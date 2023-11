Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Phú Xuyên

Tối 10/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chung vui với cán bộ, nhân dân xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà cho cá nhân tiêu biểu của xã Tri Trung

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung cùng lãnh đạo huyện Phú Xuyên.

Xã Tri Trung có 1429 hộ gia đình với 4.529 nhân khẩu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, các tầng lớp nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo đồng lòng thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kết quả năm 2022, xã Tri Trung là 1 trong 2 xã của huyện Phú Xuyên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu quyết tâm thực hiện các nội dung, hoàn thiện các chỉ tiêu để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư xã Tri Trung

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của đạt trên 73 triệu đồng/người/năm. Hộ khá và giàu tăng chiếm 76% còn 1 hộ nghèo. Đời sống văn hóa tinh thần của các thôn được tổ chức đa dạng phong phú rộng khắp sổi nổi và thường xuyên. Có 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 2 thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.

Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác phòng cháy, chữa cháy được triển khai tích cực có 38/35 điểm chữa cháy công cộng được nhân dân góp sức ủng hộ. Các thôn liên tục đạt giải nhất và giải đặc biệt cuộc thi Khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn của huyện.

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Thanh biểu dương tinh thần đoàn kết, tự cường, trách nhiệm, ý chí vươn lên vượt qua những khó khăn thách thức của cán bộ và nhân dân xã Tri Trung. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của huyện để xây dựng nông thôn ngày càng khang trang hiện đại văn minh và nghĩa tình.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh mong muốn các cấp lãnh đạo của xã Tri Trung tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đạt được, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của xã.

Trước mắt, tập trung triển khai việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đồng thời, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Đảng bộ năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn; xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng hệ thống chính trị và địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh, phát triển.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả hơn nữa, đổi mới và sáng tạo hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Cùng với đó là tiếp tục phát huy các mô hình tự quản cùng nhau phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà của thành phố cho liên khu dân cư xã Tri Trung

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã biểu dương, khen thưởng và tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư vững mạnh, tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Hoàng Điệp