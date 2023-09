Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp Đại sứ New Zealand

Sáng 19/9, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy đã tiếp và làm việc với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với New Zealand đang duy trì mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Theo Phó Bí thư Thành ủy, để tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam với New Zealand cũng như giữa Hà Nội với các địa phương của New Zealand, đầu tháng 10 năm nay, thành phố Hà Nội sẽ có đoàn lãnh đạo thăm và làm việc tại New Zealand.

Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, đây sẽ là dịp để Hà Nội trao đổi với các địa phương của New Zealand, trong đó, có Wellington, một số nội dung liên quan tới các biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trao đổi giao lưu văn hoá, thúc đẩy thương mại và đầu tư. Cùng với đó, đây còn là cơ hội để Hà Nội học hỏi kinh nghiệm tham gia mạng lưới Thành phố Sáng tạo từ phía New Zealand.

Chia sẻ khái quát về tình hình Hà Nội, Phó Bí Thư thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành phố, tới đây, sẽ tập trung vào ba khâu đột phá để phát triển, là: Đầu tư nâng cấp hạ tầng, hạ tầng kĩ thuật, công nghệ thông tin; đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn.

Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, trong quá trình này, Hà Nội mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế, trong đó có New Zealand, đặc biệt là về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chính sách về phát hiện và đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao…; đồng thời, mong muốn mở rộng tìm kiếm thêm thị trường phục vụ xuất khẩu sản phẩm của Hà Nội, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề.

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về các cơ hội hợp tác. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề cập tới ba lĩnh vực Hà Nội quan tâm. Thứ nhất là về trao đổi thương mại. Cho rằng hợp tác trong lĩnh vực này giữa Hà Nội với New Zealand còn khiêm tốn, theo Phó Bí thư Thành ủy, chính quyền hai bên tới đây cần nỗ lực hơn nữa để tạo ra cầu nối, tăng cường kết nối và trao đổi giữa hai bên.

Về hợp tác giáo dục, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng đây là thế mạnh của New Zealand, và thực tế hai bên cũng đã ký kết hợp tác từ năm 2019 nhưng hiệu quả chưa cao do dịch Covid-19 bùng phát. Vì thế, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là lĩnh vực Hà Nội mong muốn thúc đẩy, đặc biệt là về đào tạo tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên và công chức của thành phố Hà Nội. Với 2,3 triệu học sinh, 700.000 sinh viên Đại học, Cao đẳng, nhu cầu về học tiếng Anh rất lớn, Hà Nội có nhiều tiềm năng hợp tác với New Zealand theo hướng đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị hai bên phối hợp để các trường Đại học, Cao đẳng của New Zealand phối hợp, hợp tác với các trường của thành phố Hà Nội.

Liên quan tới hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sở hữu nền tảng văn hóa đa dạng và phong phú, dân số trẻ và sôi động, sẵn sàng tiếp nhận văn hoá quốc tế, trong khi New Zealand đa dạng về văn hoá với nhiều nét độc đáo. Tuy nhiên, thực tế là giao lưu, trao đổi văn hoá giữa hai bên còn hạn chế, do đó, còn nhiều tiềm năng mở rộng trong tương lai, dù trên phương diện song phương hay qua các khuôn khổ hợp tác của UNESCO.

Tại buổi tiếp, Đại sứ New Zealand Tredene Dobson bày tỏ nhất trí với các lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác mà Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề xuất, đặc biệt là về giáo dục. Đại sứ Tredene Dobson khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hỗ trợ thành phố Hà Nội, trong đó, có việc cấp học bổng cho giáo viên và công chức.

Đại sứ cũng mong muốn hai bên có thể cân nhắc mở rộng hợp tác trong cả ngành công nghiệp giải trí thương mại, dịch vụ công nghệ và công nghệ thông tin; song song trao đổi kinh nghiệm về những thách thức hai Thành phố đang gặp phải như phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phương tiện công cộng; các nỗ lực ứng phó tác động biến đổi khí hậu…

Đại sứ khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để chuyến thăm của lãnh đạo thành phố Hà Nội tới New Zealand đạt hiệu quả cao nhất.

