Phòng khám Tháng 8 - 74 Cách Mạng Tháng Tám: Dịch vụ khám bệnh uy tín hàng đầu

Phòng khám Tháng 8 tọa lạc tại 74 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, phục vụ khám và điều trị đa dạng các chuyên khoa khác nhau, áp dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình thăm khám với phương châm “khám bệnh tận tâm - nâng cao chất lượng vì bệnh nhân”.

Từ khi hoạt động đến nay, phòng khám luôn tuân thủ các quy định do Bộ Y Tế ban hành, mọi dịch vụ khám chữa bệnh đều chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, phòng khám đã dần trở thành địa điểm quen thuộc được người bệnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam lựa chọn.

Đại diện phòng khám cho biết, tất cả các bác sĩ trực tiếp thăm khám và hỗ trợ điều trị bệnh đều có ít nhất 20 đến 30 năm kinh nghiệm và được phòng khám chiêu mộ về từ các bệnh viện lớn trên cả nước, có tấm lòng nhân ái, chu đáo và thấu hiểu tâm tư người bệnh, tạo cảm giác sảng khoái và giúp quá trình điều trị đạt kết quả tốt nhất.

Hiện nay, Phòng khám Đa khoa Tháng 8 đã và đang khám và chữa bệnh bằng những phương pháp mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi bệnh nhân, bao gồm:

Điều trị nội khoa: Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp bệnh nội khoa.

Điều trị ngoại khoa: Khám và điều trị vết thương ngoài da, cắt bỏ bao quy đầu do dính hoặc dài, cắt bao quy đầu, lấy dị vật trực tràng, phẫu thuật tiêm chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn thuần, phẫu thuật cắt bỏ da thừa cạnh hậu môn, cắt u nhú hậu môn.

Sản phụ khoa: Thăm khám, điều trị các bệnh lý phụ khoa thông thường; theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor, làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn, khám thai, nong cổ tử cung do bế sản dịch, điều trị tắc tia sữa bằng máy hút, lấy dị vật âm đạo, hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết, đặt và tháo dụng cụ tử cung.

Da liễu: Khám chữa bệnh các bệnh về da, điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn, điều trị đau do Zona chiếu Laser He-Nê.

Phục hồi chức năng: Điều trị bằng sóng ngắn, điều trị bằng dòng điện một chiều đều, điều trị bằng điện phân dẫn thuốc, điều trị bằng các dòng điện xung, sóng xung kích, tia hồng ngoại… Tập vận động có trợ giúp, tập vận động tự do tứ chi, tập kéo dãn, kỹ thuật kéo nắn trị liệu, kỹ thuật di động mô mềm, di động khớp.

Với mong muốn mang đến sự lựa chọn hoàn hảo trong việc chăm sóc bệnh nhân, Phòng khám Tháng 8 chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống máy móc, thiết bị y tế, máy nội soi, siêu âm… được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Dụng cụ y tế được bảo quản cẩn thận và tiệt trùng cẩn thận trước khi sử dụng.

Vị trí địa lý nằm ngay trung tâm quận 3, ngay mặt đường đường Cách Mạng Tháng Tám nên bệnh nhân rất thuận tiện khi đến điều trị tại đây. Hơn nữa, với khuôn viên trong lành, sạch sẽ, diện tích rộng rãi, đầy đủ các khoa phòng tạo cảm giác thư thái, riêng tư cho bệnh nhân.

Hiểu được tâm lý không muốn xếp hàng, chờ đợi lâu của bệnh nhân, phòng khám thiết kế quy trình thăm khám khoa học, nhanh chóng, thủ tục hoàn tất trong 1-3 phút. Thời gian làm việc linh hoạt từ 8h-20h tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày Lễ, Tết giúp người bệnh chủ động lựa chọn lịch khám phù hợp.

Phòng khám đầu tư cho dịch vụ tư vấn bệnh với tổng đài tư vấn trực tuyến hoàn toàn miễn phí hoạt động 24/24 giúp giải đáp thắc mắc và tư vấn các vấn đề về sức khỏe cho người bệnh. Lệ phí phải chăng, được hiển thị rõ ràng, minh bạch và hoàn toàn dựa trên mức thu nhập bình quân của người lao động.

Thông qua phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một cơ sở y tế đạt chuẩn, Phòng khám Tháng 8 mang y đức và tâm huyết của các chuyên gia y tế giúp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người bệnh. Vì vậy, phòng khám tự tin là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín hàng đầu.

Phòng khám Tháng 8

Địa chỉ: số 74 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM

Số điện thoại: 028 7300 0666

Website: https://dakhoathangtam.vn/