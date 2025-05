'Phú bà' Ngân Collagen là ai?

Trước khi gây chú ý với màn đấu tố cùng DJ Ngân 98, Ngân Collagen được nhiều người biết tới là doanh nhân mảng mỹ phẩm, sản phẩm giảm cân và thường khoe cuộc sống giàu sang.

Ngân Collagen là "phú bà" nổi tiếng miền Tây với công ty kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm giảm cân.

Ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm "kẹo táo thải mỡ bụng", "N-collagen Chanh plus" do Ngân Collagen quảng cáo.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đã kiểm tra, rà soát trên Phần mềm dịch vụ công trực tuyến, kết quả cho thấy Cục chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho hai sản phẩm này.

Trước khi có sản phẩm bị vào tầm kiểm tra của Bộ Y tế, Ngân Collagen nổi tiếng trên mạng Xã hội với vai trò doanh nhân, chủ một thương hiệu mỹ phẩm. Những ngày qua, cô còn trở thành chủ đề nóng trên mạng khi có màn lời qua tiếng lại cùng DJ Ngân 98.

Đấu tố ồn ào với DJ Ngân 98

Mâu thuẫn giữa Ngân 98 (tên thật: Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) và Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) bắt đầu khi một người phụ nữ, tự nhận là khách hàng, cho biết đã mua sản phẩm giảm cân của Ngân 98 và đem đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm chứa chất cấm Sibutramine.

Sau khi tìm hiểu, Ngân 98 cho biết cô phát hiện "khách hàng" này là nhân viên thuộc hệ thống mỹ phẩm của Ngân Collagen và cho rằng nữ doanh nhân có ý định "chơi xấu" mình. Vợ chồng nữ DJ thậm chí về tận Cần Thơ để đối chất với Ngân Collagen. Vụ việc được cả hai bên livestream công khai, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên TikTok.

Trên trang cá nhân, Ngân 98 nói vụ việc có dấu hiệu dàn dựng và mang tính tổ chức nhằm bôi nhọ danh dự cũng như uy tín sản phẩm mà cô đại diện. Cô cũng cho rằng "khách hàng" đã mua sản phẩm của một bên khác sau đó vu oan cho mình.

Phía Ngân 98 đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, kèm theo danh sách các shop bán hàng giả, link sản phẩm, địa điểm sản xuất tiêu thụ, hình ảnh, mã đơn hàng và kết quả kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm.

“Chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng, trong đó có 3 phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hồ sơ công bố và vi bằng các bằng chứng vu khống”, cô nói trong một video.

Ồn ào giữa DJ Ngân 98 (trái) và Ngân Collagen gây chú ý trên mạng xã hội.

Về phía Ngân Collagen, một nữ nhân viên tên H. cho biết người mua hàng của Ngân 98 thực chất là "bà dì" của cô hiện sống tại Mỹ, cô chỉ là người chuyển tiền giúp. Cũng chính "bà dì" này là người đem sản phẩm đi kiểm định. Bản thân Ngân Collagen không hề biết sự việc này.

Sau khi dùng sản phẩm của Ngân 98, "bà dì" giảm được 5-6 kg, thấy thích nên mua tiếp để sử dụng. Người này cũng muốn đem sản phẩm sang Mỹ kinh doanh nên mang đi kiểm nghiệm trước và phát hiện sản phẩm chứa chất cấm.

Bên cạnh đó, sau khi sử dụng trong khoảng 3 tháng, nữ khách hàng cũng phát hiện thuốc có nhiều tác dụng phụ như gây mất ngủ, tim đập nhanh, mệt mỏi nên mới lên bài "bóc phốt".

Ngày 21/5, Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng để kiểm tra sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh. Tuy nhiên trong đợt kiểm tra, văn phòng công ty liên quan đóng cửa, lực lượng chức năng chưa thể lấy mẫu.

Khoe giàu có trên mạng xã hội

Ngân Collagen quê Cà Mau, hiện kinh doanh và sinh sống tại Cần Thơ. Cô tạo dựng hình ảnh trên mạng xã hội là "phú bà" có cuộc sống sang chảnh nhờ việc kinh doanh.

Ngoài sản phẩm giảm cân, trên kênh TikTok hơn 620.000 người theo dõi, Ngân Collagen thường xuyên đăng video quảng cáo các loại kem dưỡng da, kem trị mụn, trị nám, trị mụn, collagen tổ yến...

Tuy nhiên, vào năm 2021, công ty của cô từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng vì hành vi “Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó”, liên quan các sản phẩm “Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen”, “Serum Skin Care” và “Whitening Perfect Cell”.

Ngoài mỹ phẩm, sản phẩm giảm cân, cô còn cùng chồng mở cửa hàng bán kim cương, kinh doanh mảng xây dựng.

Biệt thự nguy nga của vợ chồng Ngân Collagen.

Giữa tháng 4, Ngân Collagen đăng tải video tổ chức tiệc tân gia căn biệt thự tại Cần Thơ, dự kiến chuyển đến ở vào tháng 6. Theo chia sẻ, biệt thự được xây dựng trong 5 năm, có màu trắng chủ đạo và chạm trổ nhiều hoa văn cầu kỳ, xa hoa.

Trong video, nhiều thành viên gia đình, họ hàng và nhân viên của vợ chồng nữ doanh nhân có mặt chung vui, chụp hình check-in. Vào buổi tối, toàn bộ biệt thự cũng được lên đèn lộng lẫy.

Trước đó, "phú bà" Cần Thơ cũng từng nhiều lần khoe độ giàu có khi đập hộp cùng lúc hàng chục túi xách hàng hiệu của các thương hiệu nổi tiếng.

Cô cho biết hiện có bộ sưu tập hơn 200 túi xách đắt đỏ, thậm chí phải thuê người để giúp lau dọn, bảo quản.

Bên cạnh đó, nữ đại gia còn có sở thích chơi siêu xe. Các chiếc xe thuộc thương hiệu như Range Rover, Maybach, Porsche... thường xuyên được Ngân Collagen chụp hình, đăng tải trên trang cá nhân.

Tuy vậy, "phú bà" Cần Thơ cũng gây tranh cãi khi thường xuyên khoe giàu có, nhà kinh doanh kim cương nhưng lại bị bóc dùng hột xoàn “nhái” mua trên mạng. Mới đây, cô đăng clip giải thích do có nhiều bình luận trái chiều.

Ngân Collagen cho biết mình có rất nhiều trang sức phụ kiện “bình thường” và không ai cấm người kinh doanh kim cương thì không được dùng những đồ đó. Điều này đã được cô giải thích từ trước nhưng sau ồn với DJ Ngân 98 lại bị săm soi.