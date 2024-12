Quy định từ 1/1/2025: 2 trường hợp buộc phải đổi đăng ký xe và 3 trường hợp thu hồi GPLX

Quy định mới về đăng ký xe có hiệu lực, chủ xe trong một số trường hợp cụ thể phải đổi đăng ký xe. Ngoài ra, người dân còn cần phải lưu ý giấy phép lái xe theo Luật mới.

Có 2 trường hợp nhất định phải đi đổi đăng ký xe

Bắt đầu từ ngày 1/9/2024, quy định mới về đăng ký xe sẽ có hiệu lực, yêu cầu chủ xe trong một số trường hợp cụ thể phải thực hiện thủ tục đổi đăng ký xe. Nếu không thực hiện, khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, chủ xe có thể đối diện với mức phạt nặng từ 6 đến 8 triệu đồng.

Theo đó, có 2 trường hợp phải đi đổi đăng ký xe, gồm:

1. Trường hợp xe đổi chủ sở hữu:

Khi mua bán hoặc chuyển nhượng xe, việc thay đổi chủ sở hữu là điều cần thiết. Theo quy định mới, từ 1/9, người mua xe đã qua sử dụng hoặc nhận xe thông qua hình thức tặng, cho, thừa kế bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi đăng ký xe.

Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng về quyền sở hữu xe, tránh tình trạng tranh chấp pháp lý về sau.

Nếu không thực hiện đổi đăng ký xe trong thời gian quy định, khi bị CSGT kiểm tra, chủ xe sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

Đây là mức phạt khá cao, nhằm răn đe và thúc đẩy việc tuân thủ quy định của người dân.

Kể từ 1/1/2025: 2 trường hợp buộc phải đổi đăng ký xe và 3 trường hợp thu hồi GPLX (Ảnh: Internet)

2. Trường hợp xe có thay đổi đặc điểm nhận dạng:

Quy định này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý và kiểm soát phương tiện giao thông, đảm bảo an toàn cho các bên liên quan.

Chủ xe cần kiểm tra kỹ lưỡng các thay đổi trên xe và đảm bảo thực hiện thủ tục đổi đăng ký đúng hạn. Nếu bị cảnh sát giao thông phát hiện xe có thay đổi đặc điểm nhưng không thực hiện đổi đăng ký, chủ xe sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tương tự như trường hợp đổi chủ sở hữu.

Quy định mới từ 1/9/2024 là biện pháp quan trọng để quản lý phương tiện giao thông một cách hiệu quả và minh bạch.

Do đó, chủ xe cần nắm rõ và tuân thủ các quy định này, đặc biệt là trong hai trường hợp: đổi chủ sở hữu và thay đổi đặc điểm nhận dạng của xe. Việc thực hiện đúng quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp của người sở hữu phương tiện.

Khoản 4 Điều 7 Thông tư 24 quy định thời gian đổi giấy đăng ký xe như sau:

– Thời gian giải quyết cấp chứng nhận đăng ký xe: Tối đa 2 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày (không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe).

Xe đã đăng ký nếu có thay đổi về đặc điểm nhận dạng, chẳng hạn như màu sơn, khung xe, động cơ… cũng cần phải thực hiện thủ tục đổi đăng ký xe. (Ảnh: Internet)

3 trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 1/1/2025

Điều 62 của Luật Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định về việc cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe. Theo đó từ năm 2025, giấy phép lái xe bị thu hồi khi thuộc một trong những trường hợp sau:

- Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe.

- Giấy phép lái xe được cấp sai quy định.

- Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng.

Bên cạnh đó, Khoản 7 Điều 57 quy định giấy phép lái xe không có hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng;

b) Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 62 của Luật này.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất cũng quy định chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe khi người người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.