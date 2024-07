Quý nhân phù trợ 12 con giáp hôm nay 19/7/2024, tử vi vui 12 con giáp ngày 19/7/2024 - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.

Tử vi hàng ngày; tử vi hôm nay; tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/7/2024 sẽ dự báo và đưa ra lời khuyên bổ ích về công việc, tình cảm, tài chính và sức khỏe để giúp bạn quản lý, điều chỉnh các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống.

Thông tin chi tiết về tử vi ngày 19 tháng 7 năm 2024 Thứ 6 dương lịch:

- Thứ 6: 19-7-2024 - Âm lịch: ngày 14-6 - Giáp Thân 甲申 [Hành: Thủy], tháng Tân Mùi 辛未 [Hành: Thổ], ngày: Hoàng đạo [Tư Mệnh].

Tuổi xung khắc ngày: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tí.

Tuổi xung khắc tháng: Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão.

Sao: Quỷ - Trực: Trừ - Lục Diệu : Tiểu Cát

Giờ hoàng đạo: Tý (23h-01h) ; Sửu (01h-03h) ; Thìn (07h-09h) ; Tỵ (9h-11h) ; Mùi (13h-15h) ; Tuất (19h-21h)

Việc nên làm: Động đất , san nền đắp nền , thờ cúng Táo Thần , cầu thầy chữa bệnh bằng cách mổ xẻ hay châm cứu , bốc thuốc , xả tang , khởi công làm lò xưởng , khám chữa bệnh.

Việc kiêng kỵ: Đẻ con nhằm ngày này khó nuôi , nên làm Âm Đức cho con , khám chữa bệnh

Ngoại lệ các ngày: Tí: Đăng Viên thừa kế tước phong tốt, may mắn ; Thân: Là Phục Đoạn Sát kỵ chôn cất, xuất hành, thừa kế, chia tài sản, khởi công lập lò xưởng

- Hướng xuất hành: Hỉ Thần: Đông Bắc - Tài Thần: Đông Nam - Hạc Thần : Tây Bắc

- Ngày xuất hành theo cụ Khổng Minh - Ngày Thanh Long Đẩu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, việc được như ý.

* Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

- Giờ Tiểu Các [Thìn (07h-09h)]: Rất tốt lành. Xuất hành gặp may mắn, buôn bán có lợi, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà. Mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khoẻ.

- Giờ Đại An [Ngọ (11h-13h)]: Mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam Nhà cửa yên lành. Người xuất hành đều bình yên.

- Giờ Tốc Hỷ [Mùi (13h-15h)]: Tin vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam. Đi việc gặp gỡ các quan gặp nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận, người đi có tin về.

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Tý

Quý nhân phù trợ tuổi Tý hôm nay: tuổi Thân, Tị

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Tý dự báo rằng bạn cần cẩn thận với các mối quan hệ xã giao vì có thể có kẻ xấu tìm cách phá hoại công việc, nên giữ vững chính kiến và không thay đổi vì lời bàn ra tán vào, mối quan hệ với nửa kia khá hài hòa và bạn nên chia sẻ với đối phương nếu gặp vấn đề khó giải quyết

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Sửu

Quý nhân phù trợ tuổi Sửu hôm nay: tuổi Mão, Hợi

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Sửu dự báo rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn nhờ Tam Hợp phù trợ, được lãnh đạo đánh giá cao và giao nhiệm vụ trọng đại, kiếm được khoản tiền đều đặn nhờ tạo được lòng tin cho khách hàng, có thể cân nhắc mở rộng quy mô làm ăn, nhưng cần chú ý đến sức khỏe và không nên làm việc quá sức

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Dần

Quý nhân phù trợ tuổi Dần hôm nay: tuổi Tuất, Hợi

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Dần dự báo rằng bạn và nửa kia dễ gặp rạn nứt tình cảm do thiếu tin tưởng, nên trò chuyện nhiều hơn và bao dung nếu nửa kia mắc lỗi, bạn sẽ chịu áp lực lớn trong sự nghiệp vì không được giúp đỡ, nên chủ động nhờ vả người khác khi gặp khó khăn

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Mão

Quý nhân phù trợ tuổi Mão hôm nay: tuổi Tuất, Hợi

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Mão dự báo rằng bạn không nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh, việc đầu tư kinh doanh không thuận lợi do kẻ xấu rình rập, nên bổ sung kiến thức và kinh nghiệm, chuyện tình cảm không như ý vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào nửa kia, cần xem xét lại yêu cầu của mình

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Thìn

Quý nhân phù trợ tuổi Thìn hôm nay: tuổi Dậu, Thân

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Thìn dự báo rằng bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân nhờ Nhị Hợp che chở, tinh thần làm việc quyết tâm giúp bạn được đánh giá cao, người làm kinh doanh có cơ hội gặp đối tác phù hợp và kiếm được khoản tiền vượt dự kiến, và hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, nên sắp xếp công việc hợp lý để gặp nhiều may mắn

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Tỵ

Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ hôm nay: tuổi Sửu, Thân

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Tỵ dự báo rằng bạn dễ gặp rạn nứt tình cảm do kẻ thứ ba chen chân, cần thận trọng với những kẻ cố tình làm thân, nếu quan hệ vợ chồng lạnh nhạt thì nên tìm nguyên nhân và khắc phục, sự nghiệp trắc trở do cấp trên gây khó dễ, có thể do hành động trước đây của bạn đã làm mất lòng đối phương

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Ngọ

Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ hôm nay: tuổi Mão, Dần

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Ngọ dự báo rằng tài chính của bạn có bước phát triển đáng mừng nhờ Thực Thần che chở, người làm nghề tự do có thể ký kết hợp đồng triển vọng, người kinh doanh kiếm được khoản kha khá, nhưng phương diện tình cảm không yên ấm do Hỏa khắc Kim, bạn mong nửa kia thấu hiểu nhưng lại thất vọng vì tình cảm đôi bên

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Mùi

Quý nhân phù trợ tuổi Mùi hôm nay: tuổi Mão, Ngọ

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Mùi dự báo rằng bạn có thể gặp được người phù hợp trong tình huống bất ngờ, nên bày tỏ tình cảm nếu đang dành tình cảm cho ai đó, tình hình tài chính cải thiện rõ rệt nhờ Thiên Tài soi đường chỉ lối, và những quyết định đầu tư trước đây của bạn rất đúng đắn

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Thân

Quý nhân phù trợ tuổi Thân hôm nay: tuổi Thìn, Dậu

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Thân dự báo rằng bạn sẽ hoàn thành công việc nhanh chóng nhờ Tam Hội giúp sức, có cơ hội gặp người tâm đầu ý hợp hoặc đối tác phù hợp khi tham gia tụ tập, nhưng dễ mắc bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt do Kim khí vượng, nên chú ý giữ gìn sức khỏe

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Dậu

Quý nhân phù trợ tuổi Dậu hôm nay: tuổi Sửu, Thìn

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Dậu dự báo rằng bạn nên tập trung vào nhiệm vụ để tránh lỗi sai, khiêm tốn lắng nghe ý kiến góp ý, nếu cần đi xa thì nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và chọn hướng đi tốt để công việc thuận lợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Tuất

Quý nhân phù trợ tuổi Tuất hôm nay: tuổi Dần, Ngọ

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Tuất dự báo rằng bạn nên tỉnh táo nhận ra ai đang nịnh nọt để tránh lơ là, tình hình kinh doanh hoặc đầu tư gặp khó khăn do cạnh tranh không lành mạnh, cần cẩn thận để tránh hao tài tốn của, và ngôi nhà là nơi bạn muốn quay về nhất sau một ngày làm việc vất vả, được gia đình quan tâm và chăm sóc.

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/7/2024: Tuổi Hợi

Quý nhân phù trợ tuổi Hợi hôm nay: tuổi Sửu, Mùi

Tử vi ngày 19/7/2024 cho tuổi Hợi dự báo rằng bạn sẽ có một ngày làm việc thuận lợi nhờ Chính Ấn chiếu rọi, đưa ra nhiều ý kiến hữu ích giúp tập thể phát triển và nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, nên giữ vững tinh thần làm việc nghiêm túc để gặt hái thành quả, chuyện tình cảm đem lại nhiều niềm vui, đặc biệt nếu còn độc thân, bạn sẽ nhận được sự quan tâm và yêu mến từ một người nào đó.