Ra mắt logo chính thức cho vòng chung kết World Cup 2026

Logo FIFA World Cup 2026. (Nguồn: Marca)

Sáng 18/5 (giờ địa phương), tại quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ), đã diễn ra lễ ra mắt thương hiệu và logo chính thức cho vòng chung kết World Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức.

Buổi lễ có sự tham gia của các quan chức thành phố New York và bang New Jersey cùng đông đảo người hâm mộ môn thể thao Vua này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cảm ơn FIFA đã đưa World Cup trở lại New Jersey và New York, trung tâm bóng đá của nước Mỹ, và hai địa phương này đã sẵn sàng cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố New York, ông Eric Adams chia sẻ thành phố này sẵn sàng chào đón người hâm mộ toàn cầu tới thành phố này để chiêm ngưỡng thắng cảnh và trải nghiệm văn hóa đa dạng, độc đáo của địa phương.

Logo chính thức của New York/New Jersey 2026 đã được hiển thị trên các bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại và "quả bóng thời gian" mang tính biểu tượng của Đêm Giao thừa hiển thị đồng hồ đếm ngược đến năm 2026.

Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 sẽ do Mỹ, Canada và Mexico với 16 thành phố đồng tổ chức với sự tham gia 48 đội và 104 trận đấu.

Các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2026 ở Canada sẽ được tổ chức ở Vancouver và Toronto.

Mỹ có nhiều thành phố tổ chức nhất gồm Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, New York/New Jersey.

Trong khi đó, các thành phố của Mexico là Mexico City, Monterrey và Guadalajara cũng sẽ là nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)