Rosé nói gì về khả năng chiến thắng giải GRAMMY?

Rosé được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại mùa giải GRAMMY sắp tới.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với tạp chí Dazed, Rosé - thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy cảm xúc về khát vọng nghệ thuật cũng như quan điểm cá nhân xung quanh giải thưởng GRAMMY danh giá.

Khi được hỏi về khả năng nhận được giải GRAMMY - biểu tượng cao quý nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ không giấu được sự hào hứng. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng: "Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ nếu nó có ý nghĩa hơn đối với cộng đồng của tôi, thì nó sẽ thật đặc biệt. Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn, và bất kỳ giải thưởng hay lễ kỷ niệm nào đến sau đó, điều đó sẽ mang lại cảm giác bổ ích hơn".

Câu trả lời của Rosé cho thấy cô không chỉ xem trọng vinh quang cá nhân, mà còn đặt trọng tâm vào sự kết nối với cộng đồng người hâm mộ và tác động tích cực của âm nhạc đến người nghe. Kể từ khi chính thức ra mắt solo với album đơn R gồm hai bản hit On The Ground và GONE, Rosé đã liên tục chứng minh sức hút của mình ngoài danh nghĩa thành viên BLACKPINK. Cột mốc quan trọng đến vào tháng 12/2024 khi cô phát hành album phòng thu đầu tay mang tên rosie. Đây là album solo đầu tiên của một thành viên BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế.

Ca khúc chủ đề APT - sản phẩm hợp tác cùng Bruno Mars đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, vượt mốc 1,6 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Bài hát không chỉ giúp nâng tầm sự nghiệp solo của Rosé mà còn mang về loạt giải thưởng danh giá như "Giải thưởng Đĩa Vàng Nhật Bản" và "Giải thưởng Video Âm nhạc MTV Nhật Bản".

Bên cạnh thành công cá nhân, Rosé cũng hé lộ về sự trở lại được mong đợi của BLACKPINK sau thời gian các thành viên hoạt động riêng lẻ. "Mỗi người trong chúng tôi đã ra ngoài và được truyền cảm hứng cũng như học được rất nhiều điều về bản thân mình. Bây giờ chúng tôi đang trở lại với nhau với năng lượng tốt", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ là một giọng ca nội lực, Rosé đang dần khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ chín chắn, bản lĩnh, biết mình muốn gì và vì ai mà cống hiến. Với tinh thần đó, mọi danh hiệu sẽ không chỉ là chiến thắng của riêng cô, mà còn là niềm tự hào chung của cả cộng đồng yêu nhạc toàn cầu.

Trước đó, hãng truyền thông danh tiếng Total Music Awards đã đăng tải một bài viết với tiêu đề "Dự đoán GRAMMY đầu năm 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga và danh sách các ứng cử viên", mang đến những nhận định sớm về các nghệ sĩ có khả năng tỏa sáng tại lễ trao giải GRAMMY danh giá.

Trong danh sách dự đoán, những cái tên quen thuộc như: Lady Gaga, Kendrick Lamar, Bad Bunny tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của Rosé (BLACKPINK) - một cái tên đang nhận được sự mong đợi đặc biệt từ công chúng và giới chuyên môn.

Theo đó, Rosé không chỉ xuất hiện trong danh sách dự đoán mà còn được xếp vào hạng mục "Những ứng cử viên hàng đầu", bên cạnh ngôi sao quốc tế Bruno Mars nhờ màn kết hợp bùng nổ trong ca khúc APT. Theo Total Music Awards, ca khúc này sẽ đủ điều kiện tham gia tranh giải tại GRAMMY 2026 và nhiều khả năng sẽ giành được đề cử trong hạng mục "Bộ đôi/Nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất". Điều này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp solo của Rosé mà còn mở ra cơ hội để nữ ca sĩ làm nên lịch sử cho Kpop tại GRAMMY.