'Ngôi sao tỷ view' Jason Derulo đến Việt Nam biểu diễn, có bùng nổ như Blackpink?

Mới đây, ban tổ chức chương trình GAMA Music Racing Festival – đại nhạc hội Thể thao nghệ thuật đã tổ chức họp báo công bố ra mắt chương trình GAMA: Dục tốc bất bại cũng như những thông tin về đêm nhạc đặc biệt, dự kiện diễn ra vào ngày 28/6 tại TP.HCM.

Đáng chú ý, bên cạnh dàn nghệ sĩ Việt đình đám được công bố là Chi Pu, Kay Trần, Mono, Tăng Duy Tân,... sự xuất hiện của ngôi sao âm nhạc người Mỹ - Jason Derulo khiến nhiều fan Việt hào hứng.

Jason Derulo không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ nhạc quốc tế khi sở hữu loạt bản "hit" đình đám như: Whatcha Say, In My Head, Don't Wanna Go Home, It Girl, Want to Want Me, Snake… Tính từ thời điểm bắt đầu sự nghiệp solo năm 2009 đến nay, các sản phẩm âm nhạc của Jason Derulo có hơn 18,2 tỷ lượt phát trực tuyến toàn cầu.

Bên cạnh đó, anh cũng đã bán được hơn 250 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới, nhiều ca khúc trăm triệu lượt xem. Trong đó đáng chú ý là ca khúc Savage Love từng tạo nên hiện tượng, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới.

Việc Jason Derulo – Ca sĩ tỷ view với loạt "hit" toàn cầu xác nhận đến Việt Nam biểu diễn trong tháng 6 tới tại TP.HCM tiếp tục nối dài danh sách các nghệ sĩ quốc tế chọn Việt Nam làm điểm dừng chân trong tour diễn hoặc sự kiện đặc biệt.

Những năm gần đây, từ aespa, 911 đến Charlie Puth chọn Việt Nam làm điểm dừng chân đang cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ biểu diễn quốc tế. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sự cởi mở của khán giả và sức lan tỏa từ mạng Xã hội đã khiến Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn hơn trong mắt các nhà tổ chức.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, khó ai có thể tạo nên hiệu ứng bùng nổ như Blackpink đã từng làm được tại hai đêm diễn ở sân vận động Mỹ Đình cuối năm 2023. Với lượng fan khổng lồ, chiến dịch truyền thông bài bản và sự chờ đợi kéo dài nhiều năm, Blackpink không chỉ tổ chức concert – họ tạo ra hiện tượng văn hóa.

Sự kiện Blackpink đến Việt Nam biểu diễn hồi năm 2023 trở thành sự kiện âm nhạc của nghệ sĩ quốc tế thành công nhất trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây.

Jason Derulo dù có sức hút riêng, nhưng với thị trường Việt Nam nơi dòng nhạc chủ lực vẫn nghiêng về Kpop và ballad, liệu màn xuất hiện của anh có đủ để “gây sốt” hay chỉ dừng ở mức một sự kiện đáng chú ý. Đó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Dù vậy, điều không thể phủ nhận là Việt Nam đang vươn mình trở thành điểm đến quen thuộc trong hành trình toàn cầu của các nghệ sĩ quốc tế, và Jason Derulo là một trong nhiều cái tên sẽ nối dài Xu hướng ấy trong thời gian tới.