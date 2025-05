Jin giúp BTS xô đổ kỷ lục của One Direction

Album mới của Jin ghi nhận loạt thành tích ấn tượng chỉ sau ít ngày ra mắt.

Thành viên Jin của nhóm nhạc BTS vừa chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ huyền thoại Kpop với thành công vang dội từ màn tái xuất solo. Ca khúc mới Don't Say You Love Me, trích từ album ECHO, đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Global Top 50 của Spotify - đánh dấu lần đầu tiên một sản phẩm solo của Jin thống trị nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới.

Phát hành ngày 16/5/2025, Don't Say You Love Me nhanh chóng tạo ra làn sóng chú ý trên toàn cầu. Ca khúc ra mắt ở vị trí số 9 và chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, đã bứt phá ngoạn mục để giành vị trí quán quân, thu hút hơn 5,6 triệu lượt phát mỗi ngày. Đây không chỉ là một thành tích ấn tượng đối với cá nhân Jin, mà còn là dấu mốc lịch sử đối với Kpop nói riêng và nghệ sĩ châu Á nói chung.

Với chiến thắng này, Jin chính thức gia nhập nhóm nghệ sĩ Kpop hiếm hoi từng đạt No.1 Spotify Global, cùng với hai người anh em trong BTS là Jungkook (Seven, 3D, Standing Next to You) và Jimin (Like Crazy). Thành tích này cũng đưa BTS trở thành nhóm nhạc có nhiều thành viên đạt No.1 Spotify Global nhất - vượt qua kỷ lục trước đó của One Direction với hai thành viên từng làm được điều tương tự.

Đáng chú ý, Don't Say You Love Me hiện là ca khúc duy nhất của một nghệ sĩ châu Á đạt No.1 trên Spotify Global trong năm 2025, đồng thời giúp Jin trở thành nghệ sĩ solo Kpop thứ tư trong lịch sử giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng này. Thành công của ca khúc góp phần củng cố vị thế toàn cầu của K-pop và mở rộng ảnh hưởng của các nghệ sĩ châu Á trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế vốn lâu nay do phương Tây thống trị.

Bên cạnh thành công về lượt nghe, Don't Say You Love Me còn tạo dấu ấn với phần video ca nhạc đậm chất điện ảnh, có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Shin Se Kyung. Với diễn xuất cảm xúc và phần hình ảnh giàu chiều sâu, MV này không chỉ khuấy động cộng đồng fan mà còn góp phần lan tỏa sức hút của ca khúc trên các nền tảng mạng Xã hội.

Don't Say You Love Me là đĩa đơn chủ đạo trong album solo thứ hai của Jin - ECHO. Khác với sắc thái tươi sáng trong album đầu tay HAPPY (2024), dự án lần này mang tính nội tâm và trưởng thành hơn, phản ánh chiều sâu cảm xúc và quá trình phát triển nghệ thuật của Jin. Vẫn với chất giọng truyền cảm đặc trưng, nam ca sĩ đã khẳng định vị thế của mình như một người kể chuyện âm nhạc thực thụ.

Khi Jin tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trên đường đua solo, người hâm mộ toàn cầu cũng đang đếm ngược từng ngày chờ BTS tái hợp. Các thành viên còn lại của nhóm dự kiến hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2025, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho nhóm nhạc huyền thoại của Kpop.