Sao phim "Sex and the city" có làn da đáng ghen tị ở tuổi 58, tiết lộ 10 bí quyết độc đáo

Phim “Sex and the city” là bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Bộ phim đình đám có sáu mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004.

Tháng 4 năm nay, phim "Sex and the city" tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi được phát trực tuyến trên Netflix.

Trong số các ngôi sao phim “Sex and the city”, Cynthia Nixon (sinh năm 1966, vào vai nữ luật sư Miranda Hobbes) được nhiều người quan tâm bởi câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư. Cô từng được chẩn đoán mắc ung thư vú nhưng sau khi điều trị thành công, cô mới công khai về quá trình phát hiện và điều trị bệnh.

Hiện, dù đã bước sang tuổi 58, Cynthia vẫn giữ được làn da trắng hồng, ít khuyết điểm. Trong bài phỏng vấn năm 2022 với tạp chí Marie Claire, Cynthia chia sẻ các bí quyết chăm sóc da vô cùng độc đáo của mình.

Được biết, Cynthia từng mắc bệnh rosacea, một tình trạng viêm da kéo dài khiến da mẩn đỏ và phát ban. Các triệu chứng của Cynthia dữ dội đến mức chúng từng khiến cô tự ti và căng thẳng, và cuối cùng, cô đã trở thành người phát ngôn cho Hiệp hội Rosacea Quốc gia (Mỹ).

Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của mình và rất quyết liệt trong việc điều trị.

Sau đây là những mẹo hàng đầu của Cynthia để đối phó với bệnh rosacea và duy trì làn da trắng sáng, trẻ trung ở tuổi U60.

10 bí quyết chăm sóc da của sao phim “Sex and the city”

1. Biết rõ tình trạng của mình

Cynthia cho biết việc phát hiện ra bệnh rosacea đã tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của cô. Trước khi được chẩn đoán, cô cho rằng các vấn đề về da của mình liên quan đến mụn trứng cá và đã điều trị theo lối suy nghĩ đó.

“Mọi thứ tôi đã làm để cố gắng cải thiện làn da của mình thực sự khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

2. Tránh xa tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh

Khi Cynthia đến gặp bác sĩ da liễu để điều trị rosacea, cô được bác sĩ yêu cầu mô tả thói quen chăm sóc da.

“Tôi nói: "Tôi rửa mặt rất kỹ, tôi rất siêng năng. Tôi rửa mặt bằng nhiều loại sữa rửa mặt kháng khuẩn và tẩy tế bào chết và lột da rất nhiều”. Và bác sĩ nói: "Bạn phải dừng tất cả những thứ đó ngay bây giờ. Đó là điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm vì bạn đang điều trị tình trạng này như thể đó là mụn trứng cá, một tình trạng do vi khuẩn mà bạn phải chà sạch vi khuẩn đó. Nhưng trên thực tế, đó là tình trạng liên quan đến mạch máu. Vì vậy, bạn càng làm những điều khắc nghiệt với làn da của mình, thì các mạch máu sẽ càng bị viêm và mẩn đỏ cùng với mụn trứng cá sẽ đi kèm”.

3. Hạn chế rượu vang đỏ

Đối với Cynthia, rượu vang đỏ là một trong những thủ phạm lớn nhất dẫn đến bùng phát bệnh rosacea.

“Không phải là bạn không bao giờ uống rượu vang đỏ nữa”, nữ diễn viên phim “Sex and the city” nói. “Nhưng bạn có thể không muốn làm điều đó khi bạn đang ở một sự kiện quan trọng mà mọi người sẽ chụp ảnh bạn”.

Rượu vang trắng cũng có thể là tác nhân gây ra các cơn bùng phát bệnh rosacea, giống như mọi loại rượu khác. Tuy nhiên, rượu vang đỏ thường có ảnh hưởng nhiều nhất.

4. Xem xét lại món cà ri cay

Cũng giống như ly rượu vang đỏ mà bạn đang uống, đồ ăn cay có thể gây ra các triệu chứng của bệnh rosacea. Vì vậy, nếu bạn đang trong một buổi hẹn hò, hãy thử những món không cay thay vì những món chứa nhiều ớt.

5. Uống nhiều nước

Đối với Cynthia, việc uống nhiều nước giúp làn da của cô trông đẹp hơn. Điều đó cũng có nghĩa là lớp trang điểm của cô dễ lên màu hơn. Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

6. Giữ ẩm cho da

“Tôi dành nhiều thời gian để dưỡng ẩm bằng kem và dầu”, Cynthia nói. “Và tôi mang theo nhiều thứ bên mình trong ngày để đảm bảo làn da của mình luôn được cấp đủ nước”.

7. Rửa mặt một lần mỗi ngày

“Tôi chỉ rửa mặt một lần vào buổi tối”, Cynthia nói. “Thay vì liên tục tác động vào da, tôi đã biết trân trọng nó như một nàng công chúa cần được chiều chuộng”.

Sao phim “Sex and the city” trong một bộ ảnh thực hiện tháng 5 năm nay với tạp chí Variety.

8. Tránh trang điểm quá dày

“Tôi phải nói rằng, một trong những điều tôi nhận ra - đặc biệt là khi tôi già đi - là trang điểm là một cách Làm đẹp tuyệt vời, nhưng bạn thực sự nên trang điểm càng ít càng tốt”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

“Khi tôi bị bệnh rosacea, tôi buộc phải trang điểm khi đi quay. Chúng tôi vẫn phải thoa kem và tán đều kem ra. Lớp nền đó trông không đẹp - đặc biệt là sau vài giờ. Không có gì khiến bạn già đi nhanh hơn thế”.

9. Hãy biết rằng bạn không đơn độc

Theo ước tính, bệnh rosacea ảnh hưởng đến khoảng 45 triệu người trên toàn thế giới. Vì vậy, nếu các triệu chứng của bạn làm tổn thương lòng tự trọng của bạn, bạn có thể cảm thấy an ủi khi biết rằng những người khác cũng chia sẻ nỗi đau của bạn.

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết điều này: Khi làn da của chúng ta trông tệ, chúng ta cảm thấy tệ về bản thân mình”, Cynthia nói. “Vì lý do tâm lý nào đó, chúng ta thích có một làn da đẹp. Và đối với cá nhân tôi, khi làn da của tôi trông đẹp, điều đó khiến tôi cảm thấy dễ thở hơn và tự tin hơn khi ra ngoài”.

10. Cố gắng suy nghĩ tích cực

“Tôi cảm thấy bệnh rosacea là một trong những thứ có thể gây chán nản. Nó khiến bạn không được xinh đẹp như bạn muốn và khiến bạn cảm thấy tồi tệ. Nhưng tin tốt là khi bạn biết bệnh này là gì và khi bác sĩ cho bạn biết phương pháp điều trị phù hợp, thì trong hầu hết các trường hợp, bạn thực sự có thể giải quyết một cách khá đơn giản”, sao phim “Sex and the city” nói.

Nếu bạn bị đỏ mặt, nổi mụn hoặc mạch máu nổi rõ, hãy đến gặp bác sĩ để tìm hiểu xem bạn có bị bệnh rosacea không.

