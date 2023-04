'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn đang sốt ở Hàn Quốc

Nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự bùng nổ của "See tình" ở nước này. Bài hát cũng xuất hiện trên chương trình của đài MBC, SBS.

Theo teaser đăng trên kênh SBS, See tình (Hoàng Thùy Linh) sẽ xuất hiện trong tập 649 lên sóng tối 9/4 của Running Man. Sau thời gian dài ra mắt rồi gây sốt ở nhiều nơi như Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ… See tình chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Thậm chí, ca khúc đang tiếp tục được chú ý ở Hàn Quốc.

Nhật báo kinh tế nổi tiếng Hàn Quốc Maekyung còn nhắc đến Gangnam Style trong bài viết về See tình để chứng tỏ âm nhạc có thể phá vỡ mọi rào cản.

Xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn

Trong teaser tập lên sóng tối 9/4 của Running Man, nữ diễn viên The Glory Shin Ye Eun nhảy theo bài hát của Hoàng Thùy Linh. Việc xuất hiện trên Running Man là cơ hội lớn để See tình tiếp tục phủ sóng thị trường giải trí lẫn mạng xã hội Hàn Quốc.

Bởi, Running Man là một trong những chương trình giải trí nổi tiếng nhất. Show thực tế này có lượng lớn khán giả theo dõi ở cả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Với 648 tập đã lên sóng, Running Man là một trong những show thực tế lâu đời nhất vẫn còn phát sóng ở Hàn.

Trước đó, Shin Ye Eun cũng nhảy theo ca khúc trong một chương trình của đài MBC. Nhờ đó, ca khúc See tình đã xuất hiện ở 2/3 đài truyền hình quốc gia hàng đầu Hàn Quốc là SBS (Running Man) và MBC.

Shin Ye Eun nhiều lần nhảy theo See tình. Ảnh: Clien.

Thời gian qua, hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc thể hiện bài hát của Hoàng Thùy Linh trong nhiều sự kiện khác nhau. Jihoon và HyunSuk của nhóm nhạc TREASURE trực thuộc công ty giải trí YG Entertainment hát theo bản hit. Trong khi đó, Moonbin và Sanha của nhóm Astro thực hiện vũ đạo của bài ở showcase.

Đặc biệt, bài hát xuất hiện trên Instiz iChart - bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến đầu tiên và duy nhất của Hàn Quốc tổng hợp thứ hạng của ca khúc trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến lớn, bao gồm Melon, Genie, Bugs!, Vibe, Flo và YouTube Music. iChart được coi là minh bạch vì tính toán điểm số dựa trên dữ liệu xếp hạng của nhiều đơn vị khác nhau và cập nhật biểu đồ hàng ngày, hàng giờ.

Bùng nổ trên mạng xã hội Hàn Quốc suốt thời gian dài

Giữa tháng 3, tờ Newspim của Hàn Quốc có bài viết về việc ca sĩ nhạc trot Jeong Dong Won nhảy theo ca khúc See tình ngay khi anh bước ra khỏi xe.

“Đó là ca khúc See tình do Hoàng Thùy Linh, một nữ ca sĩ Việt Nam thể hiện. Bài hát không hề suy giảm độ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Điệu nhảy cover của Jeong Dong Won cho bài hát này đã vượt quá một triệu lượt xem sau 3 ngày”, Newspim viết.

Lee Da Hyeon nhảy theo See tình trong trận đấu bóng. Ảnh: Spotv News.

Người có ảnh hưởng Miu cũng nhảy theo See tình ở thảm đỏ một sự kiện giải trí. Cô có tài khoản đạt một triệu người theo dõi đầu tiên của Hàn Quốc và hiện là 10 triệu người theo dõi trên trang cá nhân, theo tờ Newspim.

Có thể nói, See tình nổi tiếng tại Hàn Quốc một phần nhờ cầu thủ Lee Da Hyeon ở giải bóng chuyền chuyên nghiệp V-League. Lee Da Hyeon - một thành viên của đội Hyundai E&C - đã ăn mừng bàn thắng bằng cách nhảy theo ca khúc. "Tôi đã cố gắng lấy bài hát này làm thương hiệu vì nó rất vui", Lee Da Hyeon sau đó giải thích.

Theo truyền thông Hàn Quốc, hình ảnh, biểu cảm của Lee Da Hyeon sau đó trở nên phổ biến và bùng nổ trên nhiều nền tảng khác nhau. Tờ Newspim thậm chí viết: “Người dùng Việt Nam đang đặt câu hỏi: ‘Liệu bài hát có trở thành xu hướng ở Hàn Quốc không?’".

Điểm nổi bật của sự kiện này là Kim Yeon Kyung - người được mệnh danh “nữ hoàng bóng chuyền” đã nhại theo điệu nhảy của Lee Da Hyeon. Điệu bộ chế giễu hài hước của Kim Yeon Kyung cũng phổ biến và lan truyền khắp nơi.

Trở lại chương trình phát trên MBC, nơi Shin Ye Eun nhảy See tình, ê-kíp sản xuất cũng ghép thêm hình ảnh của Kim Yeon Kyung và Lee Da Hyeon.

Trong thời gian qua, các bài viết về See tình và Hoàng Thùy Linh liên tục xuất hiện ở Blog Naver - diễn đàn nổi tiếng Hàn Quốc. Họ tìm hiểu nghĩa bài hát lẫn thông tin về Hoàng Thùy Linh. Điều đó cho thấy sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc với ca khúc thay vì chỉ đơn thuần là nhảy theo nó trên các nền tảng video ngắn.

Trong khi đó, tờ Maekyung thậm chí dịch lời của bài hát sang tiếng Hàn và viết: “Không nhiều người biết điệu nhảy này chính là vũ đạo của một ca khúc Việt Nam do ca sĩ Việt thể hiện. Ca khúc này có tên See tình do ca sĩ Hoàng Thùy Linh thể hiện. Bản gốc êm dịu hơn bài hát đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phiên bản phối lại với giai điệu nhanh hơn đang nổi khắp thế giới”.

Đây là nội dung bài viết của Maekyung về việc hai ca khúc Việt Nam lần lượt nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ngoài See tình, bài hát còn lại được nhắc đến là Hai phút hơn của rapper Pháo.

“Điệu nhảy do Kim Yeon Kyung biểu diễn và Hai phút hơn là những bài hát của đất nước này, xin chào Việt Nam”, là tiêu đề bài viết của tờ Maekyung.

Maekyung nhận định: “Điều thú vị là nhận thức từ khán giả về những bài hát lạ của Việt Nam đang tăng lên ở Hàn Quốc mà chính họ không hề hay biết. Tất nhiên, xét đến sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ giữa Hàn Quốc với Việt Nam, các bài hát Việt Nam gần như không thể đủ phổ biến ở Hàn Quốc để xếp hạng trên bảng xếp hạng âm nhạc lớn hay chương trình âm nhạc hàng đầu”.

Tuy nhiên, tờ Maekyung đã nhắc tới trường hợp của Gangnam Style bùng nổ thế giới năm 2012 để chứng tỏ See tình nói riêng và âm nhạc Việt nói chung có thể phá vỡ mọi rào cản.

Ca khúc của Hoàng Thùy Linh nổi tiếng suốt thời gian dài. Ảnh: NVCC.

Tờ Maekyung viết: “Tuy nhiên, giống Gangnam Style lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, PSY đã vượt qua rào cản ngôn ngữ trong quá khứ hay Macarena của Los Del Rio đứng đầu Billboard Hot 100 trong 14 tuần liên tiếp, không gì là không thể. Nếu bạn thấy những người vô tình nhảy theo một bài hát tiếng Việt, đó là vì ngôn ngữ có thể không quá quan trọng, miễn bài hát đó hay. Nếu xu hướng này tiếp tục, khả năng cao là ca khúc Việt Nam tiếp theo ‘làm mưa làm gió’ trên mạng xã hội Hàn Quốc".

Trước đó, khi được hỏi về tương lai của Vpop trên thị trường quốc tế sau thành công của See tình, ông Lâm Thời Đại, Giám đốc Hãng đĩa Thời đại cũng nhận định với Zing: "Vpop hoàn toàn có thể mơ tới thành công như Gangnam Style. Đó là hy vọng vì tiềm năng của See tình đã chắp cánh thêm cho ước mơ đó. Lúc này câu chuyện không còn do Hoàng Thùy Linh mà là chiến lược phát triển và xuất khẩu của giới âm nhạc để nâng cao thương hiệu. Bản thân Hoàng Thùy Linh và ê-kíp đã quá giỏi”.