Siêu mẫu hàng đầu thế giới và nỗi đau 'biến chứng thẩm mỹ'

Từ một biểu tượng thời trang toàn cầu đến nạn nhân của biến chứng y khoa, siêu mẫu Linda Evangelista chọn cách không trốn chạy: cô kể lại tất cả để bắt đầu lại – đầy tự do.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2015 đến tháng 2/2016, siêu mẫu Linda Evangelista trải qua một loạt liệu trình CoolSculpting – phương pháp đông hủy mỡ không xâm lấn mà cô hy vọng sẽ giúp cơ thể thon gọn hơn. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại: cô mắc phải biến chứng hiếm gặp mang tên PAH (Paradoxical Adipose Hyperplasia), khiến các mô mỡ không tiêu biến mà ngược lại trở nên cứng và phình to bất thường.

(Ảnh Getty Images)

Năm 2021, Linda Evangelista nộp đơn kiện đòi bồi thường 50 triệu USD, cáo buộc hậu quả từ liệu trình khiến cô "bị biến dạng vĩnh viễn". Vụ kiện sau đó được giải quyết ngoài tòa, và siêu mẫu tuyên bố mong muốn khép lại quá khứ đầy ám ảnh để tiếp tục sống.

(Ảnh tổng hợp)

Không chỉ trải qua hậu quả từ thẩm mỹ thất bại, Linda còn đối mặt với hàng loạt biến cố y tế nghiêm trọng khác: cô từng cắt bỏ toàn bộ tuyến vú (double mastectomy), trải qua phẫu thuật phổi, để lại sẹo từ ống dẫn lưu, cắt bỏ mô sẹo lồi và từng sinh mổ. Cô từng chia sẻ: “Tôi phải trị liệu tâm lý để học cách chấp nhận bản thân mỗi khi nhìn vào gương”.

Tuy nhiên, nữ siêu mẫu không để những vết sẹo định nghĩa mình. Trong một buổi chụp hình với Harper’s Bazaar, cô tự tin vén áo, khoe những vết sẹo sau ca phẫu thuật, như một minh chứng cho sự sống sót và chiến thắng của mình.

(Ảnh tổng hợp)

Bước sang tuổi 60 vào tháng 5/2025, Linda Evangelista không còn quan tâm đến việc lão hóa. Cô chia sẻ: “Tôi không quan tâm mình sẽ già đi thế nào. Tôi chỉ muốn được sống. Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải làm”.

Chân dài sinh năm 1965 cũng chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe và làn da, sử dụng các sản phẩm chứa vitamin C, peptide và retinoid, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn.

(Ảnh Getty Images)

Câu chuyện của Linda Evangelista không chỉ là hành trình vượt qua nỗi đau thể xác, mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội tâm và tình yêu thương. Từ một siêu mẫu đình đám, cô đã trải qua những biến cố nghiệt ngã, nhưng vẫn đứng dậy mạnh mẽ, học cách yêu bản thân và trân trọng cuộc sống.

Linda Evangelista sinh năm 1965 tại Ontario, Canada. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những “siêu mẫu nguyên bản” của thập niên 1990 – bên cạnh những tên tuổi như Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer và Christy Turlington.

Với gương mặt góc cạnh, thần thái lạnh lùng và khả năng biến hóa trước ống kính, Linda từng là nàng thơ của hàng loạt nhà mốt danh tiếng như Chanel, Versace, Dior, Valentino. Cô cũng là biểu tượng gắn liền với nhiếp ảnh gia Steven Meisel và được biết đến với câu nói kinh điển: "We don’t wake up for less than $10,000 a day" (Chúng tôi không rời giường nếu cát-xê dưới 10.000 đô một ngày).

Suốt thập niên 90, cô xuất hiện dày đặc trên các bìa tạp chí lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, trở thành một trong những người mẫu có tầm ảnh hưởng nhất thời đại.