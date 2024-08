Sinh ra trong gia đình công nhân, cựu kỹ sư của Google vừa trở thành người giàu nhất Trung Quốc là ai?

Theo SCMP, tỷ phú Colin Huang (Hoàng Tranh), nhà sáng lập của Tập đoàn PDD Holdings vừa vượt qua ông Zhong Shanshan của hãng nước đóng chai Nongfu Spring để trở thành người giàu nhất ở Trung Quốc. Vị tỷ phú này hiện ở trong Top 25 người giàu nhất trên thế giới và có khối tài sản trị giá 48,6 tỷ USD.

Theo tờ Bloomberg, Colin Huang cũng chính là tỷ phú Công nghệ đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng tỷ phú trong hơn 3 năm qua. Trong khi đó, áp lực của chính phủ đối với những doanh nghiệp tư nhân khiến cho đối thủ như Alibaba của tỷ phú Jack Ma bị rơi vào đà suy giảm.

Ông Brock Silvers, giám đốc điều hành của CTCP tư nhân Kaiyuan Capital nhận định: "Cả Jack Ma và Jeff Bezoz đều từng là những lãnh đạo nổi bật trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT). Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Colin Huang đang đạt được thành công lớn, với một cách tiếp cận khác và ít công khai hơn".

Theo nhận định của tờ Business Insider, Colin Huang không phải là một cái tên quen thuộc ở bên ngoài Trung Quốc. Thế nhưng, ở Trung Quốc, ông lại là vị doanh nhân nổi tiếng với nhiều sản phẩm, đặc biệt là Pinduoduo.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc là ai?

Colin Huang sinh ngày 1/1/1980 tại Hàng Châu. Ông có cha mẹ từng làm công nhân nhà máy tại ngoại ô Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông Huang được coi là một "thần đồng" toán học ngay từ khi còn là thiếu niên.

Theo Medium, Colin Huang từng giành giải Olympic Toán khi học trung học. Khi đó, giáo viên chủ nhiệm đã khuyến khích ông thi vào Trường Ngoại ngữ Hàng Châu (HFLS), một ngôi trường danh giá có tính chọn lọc cao. Dù trúng tuyển nhưng ông Huang không muốn nhập học, vì cho rằng nơi này chỉ tập trung vào ngoại ngữ.

Ông Huang kể: "Tôi muốn vào học trường chuyên sâu về toán, vật lý và hóa học. Nhưng sau đó, thầy hiệu trưởng gọi tôi đến và thuyết phục. Nhìn lại, tôi thật sự cảm ơn lựa chọn học tại HFLS".

Khi học ở HFLS, ông Huang được tiếp xúc với văn hóa phương Tây, đồng thời chịu ảnh hưởng sớm va sâu hơn so với bạn bè. Ngoài ra, vào năm 18 tuổi, ông còn theo học về Khoa học máy tính ở ĐH Chiết Giang, nên nhờ đó có cơ hội được tiếp cận với Internet cũng như kết nối với bạn bè nước ngoài đầu tiên.

Ngay từ khi học đại học, Colin Huang đã là thực tập sinh tại Microsoft. Sau đó, ông làm việc tại văn phòng Microsoft Bắc Kinh và sau đó chuyển tới Redmond, Washington. Nhưng ông đã không chọn ở lại nơi này sau tốt nghiệp, vì có một người khuyên ông nên xem xét một công ty có tên là Google.

Năm 2004, Colin Hang đã gia nhập Google sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học máy tính ở ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ). Ông Huang đã làm kỹ sư Phần mềm tại Google trước khi trở thành giám đốc sản phẩm.

Đến năm 2007, ông Colin Huang thành lập Oukou, một trang TMĐT chuyên bán thiết bị điện tử như điện thoại di động và đồ gia dụng. Tuy nhiên, 3 năm sau, ông Huang bán Oukou và lập ra một công ty khởi nghiệp thứ hai là Leqi. Sau đó, ông mở thêm một studio game tên là Xumeng.

Năm 2013, Colin Huang quyết định tạm nghỉ ngơi khi bị nhiễm trùng tai. Trong thời gian nghỉ bệnh này, ông đã ấp ủ ý tưởng thành lập Pinduoduo (PDD).

Chỉ trong vòng 2 năm, công ty này đã huy động được hơn 100 triệu USD. Với kinh nghiệm về game, Colin Huang đã biến Pinduoduo trở thành ứng dụng mua sắm được trò chơi hóa, khuyến khích lượt truy cập hàng ngày. Vị doanh nhân này chia sẻ, Pinduoduo giống như là sự kết hợp giữa Costco và Disneyland.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí Caijing vào năm 2018, Colin Huang cho biết, PDD sinh ra không phải là để người dân Thượng Hải cảm thấy như đang sống một cuộc sống sang chảnh tại Paris, thay vào đó là giúp người dân ở tỉnh lẻ An Huy có giấy ăn và trái cây tươi.

"Mục tiêu của tôi không phải là giá rẻ mà là làm cho người dùng cảm thấy như họ đã mua được hàng với giá hời", tỷ phú Colin Huang nhấn mạnh.

Đến ngày 26/7/2018, chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, cổ phiếu của Pinduoduo đã bắt đầu được giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq. Pinduoduo trở thành sàn thương mại điện tử phổ biến nhất nhì tại Trung Quốc, với vốn hóa thị trường cao hơn cả Uber hay Sony.

Mặc dù gặt hái nhiều thành công nhưng đến tháng 7/2020, ông Huang bất ngờ từ chức CEO. Đến năm 2021, ông rời ghế chủ tịch nhưng vẫn còn nắm giữa 28% cổ phần tại PDD, công ty mẹ của Pinduoduo.

Năm 2023, cổ phiếu niêm yết ở Mỹ của PDD lại nhảy vọt 80% giúp đẩy giá trị thị trường của công ty lên 91,3 tỷ USD. Hiện nay, sàn thương mại điện tử Pinduoduo của PDD đang vượt xa những đối thủ do Alibaba và JD điều hành ở thị trường trong nước.

Truyền thông Trung Quốc mô tả, Colin Huang là một vị tỷ phú bí ẩn và còn không biết ông đã lập gia đình hay chưa.

Bài tham khảo nguồn: SCMP, Bloomberg, Medium

Minh Hằng

Theo Minh Hằng

Link bài gốc Lấy link! https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sinh-ra-trong-gia-inh-cong-nhan-cuu-ky-su-cua-google-vua-tro-thanh-nguoi-giau-nhat-trung-quoc-la-ai-a454972.html Theo ĐSPL Copy link

#urlSourceCafebiz{ display: block!important; } .link-source-wrapper { width: auto; display: block; box-sizing: border-box; float: right; position: relative; padding-top: 15px; text-align: left; margin-bottom: 10px; } .link-source-wrapper .link-source-name { font: normal 12px/14px Arial; } .link-source-name { color: #888; box-sizing: border-box; background: #F2F2F2; border-radius: 100px; padding: 9px 11px; display: block; } .link-source-wrapper .link-source-name * { font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; } .link-source-name span { color: #444; font-weight: bold; font-size: 12px; } .link-source-name span.btn-copy-link-source { margin-left: 10px; opacity: .5; } span.btn-copy-link-source { float: right; cursor: pointer; } span.btn-copy-link-source svg { position: relative; top: 1px; } .link-source-wrapper .link-source-name span.btn-copy-link-source i { color: #444; } .link-source-wrapper span.btn-copy-link-source i { font: normal 10px/11px Arial; color: #fff; } .link-source-wrapper.active .link-source-detail { display: block; } .link-source-wrapper .link-source-detail, .link-source-wrapper .link-source-detail * { font-family: arial; line-height: normal; } .link-source-detail { bottom: 50px; } .link-source-detail { display: none; background: rgba(0,0,0,0.9); border-radius: 6px; width: 300px; max-width: 300px; position: absolute; right: 0; bottom: 45px; padding: 10px 12px; z-index: 9999; } span.link-source-detail-title { color: rgba(255,255,255,0.8); font: normal 10px/11px Arial; } .btn-copy-link-source.btncopy { border: 1px solid #fff; border-radius: 4px; padding: 1px 5px; line-height: 12px; pointer-events: none; opacity: .5; margin-bottom: 5px; } .link-source-full { padding: 5px; border: 1px solid #fff; border-radius: 4px; } .link-source-full { font: normal 12px/14px Arial; color: #fff; display: block; margin-top: 5px; word-break: break-word; } .link-source-detail .arrow-down { width: 0; height: 0; border-left: 10px solid transparent; border-right: 10px solid transparent; border-top: 10px solid rgba(0,0,0,0.9); position: absolute; bottom: -10px; right: 16px; } .link-source-detail.copy .btn-copy-link-source.btncopy { pointer-events: unset; opacity: 1; } .link-source-full.active { background: #aaa; }