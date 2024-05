Song Song tái hợp tại Baeksang 2024

Cặp vợ chồng cũ, diễn viên Song Joong Ki và Song Hye Kyo, cùng tham dự lễ trao giải Baeksang ngày 7/5, gây xôn xao mạng xã hội.

Sau màn "đại náo" Baeksang 2023, Song Hye Kyo đến với Baeksang 2024 theo cách thầm lặng hơn. Nữ diễn viên đình đám không dự thảm đỏ mà chỉ lên sân khấu trao giải Nam & nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất. Dù vậy, bất kỳ động thái nhỏ nhất của Song Hye Kyo đều được netizen ngóng chờ. Trước đó, chủ đề Song Hye Kyo - Song Joong Ki tham dự Baeksang 2024 đã thu hút đến 70 triệu lượt đọc trên Weibo.

Trong ngày đụng độ cả chồng cũ Song Joong Ki và tình cũ Lee Byung Hun, Song Hye Kyo đã xuất hiện với diện mạo không thể sexy hơn. Không còn kín đáo an toàn như mọi khi, Song Hye Kyo diện chiếc váy xẻ khoe khéo vòng 1 gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của mỹ nhân họ Song cũng "chấp" hết ảnh chụp màn hình mờ nhòe. Chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nhưng Song Hye Kyo vẫn cực nổi bật như thể nhân vật chính của buổi lễ.

Song Hye Kyo chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nhưng đã chiếm spotlight của buổi lễ trao giải Baeksang

Song Joong Ki dự sự kiện trao giải Baeksang chiều 7/5. Ảnh: News

Song Hye Kyo không đi thảm đỏ, cô đến muộn và chỉ lên sân khấu trao giải.

Năm 2016, Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng gây sốt khi song hành trên thảm đỏ Baeksang. Đây là thời điểm trước khi họ công bố hẹn hò rồi kết hôn. Hai người làm đám cưới vào 31/10/2017. Tới năm 2019, họ ly hôn.

Thời điểm cặp sao chia tay, Song Joong Ki được cho là người đệ đơn ly hôn. So với vợ - người nhận được nhiều thông cảm, sẻ chia của khán giả - Song Joong Ki hứng chịu tiếng hơn. Giới giải trí rộ tin đồn một số biên kịch cảm thấy khó chịu và từ chối mời Song Joong Ki đóng chính. Cả hai đều từng trải qua những khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống riêng, tuy nhiên đến hiện tại, họ đều ổn định. Song Joong Ki lập gia đình, có con, trong khi Song Hye Kyo tập trung phát triển sự nghiệp, giữ kín tiếng đời tư.

Song Hye Kyo, Song Joong Ki dự Baeksang năm 2016. Ảnh: Osen

Song Hye Kyo - Song Joong Ki gặp gỡ và yêu nhau khi đóng Hậu duệ mặt trời năm 2016. Tình cảm của hai phía nảy nở và phát triển bí mật suốt cuối 2016 - đầu 2017. Tới tháng 7/2017, đôi uyên ương qua công ty quản lý thông báo kết hôn vào tháng 10 cùng năm.

Song Joong Ki sinh năm 1985, là mỹ nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice Guy, Đảo địa ngục (Battleship Island), Asadal Chronicles, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt...

Diễn viên Song Hye Kyo sinh năm 1981, là ngôi sao màn ảnh Hàn, được khán giả yêu mến với Ngọn gió đông năm ấy, Ngôi nhà hạnh phúc, Trái tim mùa thu, Hậu duệ mặt trời, Boyfriend, Now We are Breaking up, Vinh quang trong thù hận... Hiện cô hoạt động đều đặn và đắt show quảng cáo, chụp tạp chí.

Nguyễn Hương (Theo Nate)