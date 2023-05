Sự bất thường phía sau căn phòng trọ của người phụ nữ nuôi 3 con nhỏ

Biến phòng trọ thành tụ điểm giao dịch ma túy, người phụ nữ liên tiếp sinh 3 đứa con để tránh vướng vào vòng lao lý.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: Đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Sái Thị Hồng Nhung (SN 1986; trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nhung và những người liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác định được như sau: Vào khoảng 0h45 ngày 16/5, tổ công tác Công an quận Tây Hồ phối hợp cùng Công an phường Nhật Tân kiểm tra hành chính tại địa bàn, liên tiếp phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi ra từ nhà trọ của Sái Thị Hồng Nhung ở phường Nhật Tân.

Đầu tiên là đối tượng Phạm Thị Thanh Xuân (ở Hà Nội) khi vừa sử dụng ma túy tại nhà trọ của Nhung; sau đó là Chu Quốc Quyền (ở Hà Nội) điều khiển xe môtô đi từ ngách 15/264 Âu Cơ ra, qua đó làm rõ Quyền vừa mua ma tuý của Nhung.

Một tổ công tác khác phát hiện một đôi nam nữ đi trên xe máy từ hướng nhà Nhung ra đến đầu ngách Âu Cơ. Ngồi sau xe máy đối tượng Nguyễn Huy Minh (sinh năm 1986 ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) không ai khác chính là Sái Thị Hồng Nhung.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nhung lúc này thừa nhận bản thân mua bán ma túy để có tiền nuôi con nhỏ và trang trải cuộc sống.

Để không bị vướng vào lao lý, Nhung liên tục sinh 3 con để làm “bình phong” cho hoạt động buôn bán ma túy. Đồng thời, đối tượng biến căn nhà trọ của mình thành điểm giao dịch “hàng trắng”.

Đối tượng Nguyễn Huy Minh không những biết việc Nhung mua bán trái phép chất ma túy mà còn cho bạn gái sử dụng điện thoại di động và số tài khoản ngân hàng để phục vụ việc làm trái pháp luật này.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ cũng triệt phá thành công một tụ điểm mua bán ma túy do Nguyễn Thu Hương (SN 1980 ở ngõ An Dương, phường Yên Phụ, Hà Nội) cầm đầu.

Thông tin từ công an quận cho biết, ngày 19/4, từ việc phát hiện ra “con nghiện” Nguyễn Hoàng Quân (ở Hà Nội), có 1 tiền án, 6 tiền sự cùng tang vật là gói heroin, tổ công tác Công an phường Yên Phụ đã lần ra “đầu nậu” mua bán ma túy Nguyễn Thu Hương.

Được biết, đối tượng Hương đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Hương tiếp tục bán ma túy để kiếm lời.

Hương khai mua ma tuý của một người phụ nữ tên Hồng ở khu vực chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), sau đó mang về nhà cất giấu và bán lại cho con nghiện để kiếm lời.

Hiện, cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tư Viễn