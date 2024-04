Sự nghiệp của Lee Seung Yeon vì đâu nên nỗi trong khi quá khứ tỏa sáng hơn cả Song Hye Kyo?

Vào những năm 1990, khi Song Hye Kyo chỉ là lính mới đóng vai phụ thì Lee Seung Yeon đã là một ngôi sao sáng giá. Sau khi tham gia bộ phim truyền hình First Love (Mối tình đầu) năm 1996, Lee Seung Yeon trở thành hiện tượng trên màn ảnh, trở thành hình mẫu lý tưởng của mọi thanh niên thời bấy giờ.

Từ minh tinh màn ảnh Hàn Quốc

Lee Seung Yeon từng được bình chọn là ngọc nữ Hàn Quốc và là "con cưng" của các đài truyền hình những năm 1990. Ở tuổi gần 50, sự nghiệp của cô "tụt dốc không phanh" vì loạt scandal chấn động.

Nhan sắc của "Mối tình đầu" từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hàn Quốc

Lee Seung Yeon sinh năm 1968, từng làm tiếp viên hàng không của hãng Korean Air trước khi đăng quang Á hậu hai Hàn Quốc năm 1992. Năm 1993, người đẹp đại diện Hàn Quốc tham dự Miss World và vào đến Top 10 - một trong những thành tích cao nhất của Hàn tại cuộc thi này.

Theo Hancinema, thành công ở các cuộc thi nhan sắc giúp sự nghiệp của Seung Yeon lên như diều gặp gió, liên tiếp nhận được lời mời đóng phim. Diễn xuất của người đẹp trong loạt phim Thiên đường đôi ta, Tình anh trao em, Đồng hồ cát... được khen ngợi, xóa bỏ định kiến hoa hậu đóng phim của đa số khán giả thời ấy.

Vai diễn của Song Hye Kyo trong "Mối tình đầu" rất nhỏ và không chiếm nhiều thời lượng

Vào năm 1996, trong bộ phim "Mối tình đầu", Song Hye Kyo khi đó cũng góp mặt dù chỉ đóng vai phụ với thời lượng lên hình gần như không có. Vào thời điểm đó, cô đóng một vai rất nhỏ, một học sinh được dạy kèm bởi nhân vật chính Hyo Kyung.

Trong khi đó, Lee Seung Yeon trở thành hiện tượng khi được đạo diễn Lee Eung Jin trao vai Hiếu Kiêng trong "Mối tình đầu". Tác phẩm đạt 65,8% tỷ lệ người xem - cao nhất lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc và tạo cơn sốt ở châu Á. Hiếu Kiêng là tiểu thư nhà giàu nhưng mạnh mẽ và cá tính, dám theo đuổi tình yêu với chàng trai nghèo khó - San Hiếc (Choi Soo Jong đóng).

Kiểu tóc tết đẹp, khuôn mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ khiến cô trở thành biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hàn lúc bấy giờ. Dù là diễn viên mới vào nghề nhưng Lee Seung Yeon đã thể hiện rất xuất sắc, với lối diễn tinh tế, giàu cảm xúc đã nhận được sự tin tưởng và yêu mến của khán giả.

Theo trang Daum, thời điểm ấy dù bước sang tuổi 28, Lee Seung Yeon đứng đầu danh sách mỹ nhân được phái mạnh khao khát, vượt qua các gương mặt khác chỉ ở ngưỡng 19-20. Tên tuổi cô vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc, được yêu mến cuồng nhiệt.

Trở thành tội đồ khi liên tục vấp phải sai lầm

Nếu năm 1996 là thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp của Lee Seung Yeon thì đến năm 1998, cô bắt đầu đối mặt với những thách thức lớn. Vào thời điểm đó, cô bị bắt quả tang sử dụng bằng lái xe giả, dẫn đến một năm quản chế và 80 giờ lao động công ích.

Là biểu tượng thanh xuân có sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ trẻ, Lee Seung Yeon bị chỉ trích nặng nề. Thậm chí nữ diễn viên còn bị loại khỏi "Heart of Lies" - bộ phim đang trong quá trình sản xuất. Một dự án khác của cô là "Trap of Youth" cũng nhanh chóng tìm một nữ diễn viên khác thay thế. Sau đó loạt các phim điện ảnh và truyền hình do Lee Seung Yeon đóng chính cũng không được chào đón.

Lee Seung Yeon trong “Ngôi nhà bí mật”

Năm 2004, khi đang chật vật gây dựng lại sự nghiệp, Lee Seung Yeon vướng vào một vụ bê bối chấn động. Cô đã phát hành cuốn sách ảnh tái hiện thời kỳ đen tối của lịch sử Hàn Quốc, với ý định dùng số tiền thu được để hỗ trợ những phụ nữ Hàn Quốc bị lính Nhật ngược đãi. Dù có mục đích nhân đạo nhưng lời giải thích của Lee Seung Yeon lại gây phản cảm. Cô bị buộc tội gợi lên nỗi đau mà các nạn nhân đã cố chôn giấu suốt nhiều năm.

Tình hình trở nên căng thẳng đến mức Lee Seung Yeon phải quỳ trước nhà nạn nhân và hủy cuốn sách ảnh trước mặt họ để cầu xin sự tha thứ. Ngoài ra, giám đốc công ty quản lý của cô đã phải cạo trọc đầu để chuộc lỗi và cuối cùng Lee Seung Yeon tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động nghệ thuật để tránh bị kiện.

Trong khi hậu bối năm đó là Song Hye Kyo đang đạt được vô số thành tựu trong sự nghiệp thì ánh hào quang của Lee Seung Yeon đã hoàn toàn vụt tắt

Dù đã tuyên bố giải nghệ nhưng Lee Seung Yeon vẫn được chú ý trong một số dự án diễn xuất, nhưng rồi hy vọng nhỏ nhoi này lại vụt tắt. Đặc biệt, năm 2013, nữ diễn viên bị tố sử dụng chất cấm Propofol trong thời gian dài. Sau nhiều phiên tòa, Lee Seung Yeon bị kết án 8 tháng tù giam và nộp phạt 5,5 triệu won (gần 100 triệu đồng).

Sau khi ra tù, Lee Seung Yeon ngoan cố tiếp tục sự nghiệp. Cô thậm chí còn đóng vai chính trong bộ phim truyền hình “Ngôi nhà bí mật”. Là bộ phim truyền hình dài tập được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhưng vai diễn Lee Seung Yeon lại không nhận được nhiều sự chú ý.

Hiện nay dù đã hơn 50 tuổi, những scandal trong quá khứ của Lee Seung Yeon gần như bị chôn vùi nhưng vinh quang của cô cũng đã tan theo làn mây. Tuy nhiên, chính thái độ tích cực đã giúp nữ diễn viên giữ được một số lượng người hâm mộ. Giờ đây, cô thường xuyên khoe cuộc sống thường ngày của mình trên SNS với những bức ảnh để mặt mộc trông trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Phương Cúc