Tác hại của chế độ ăn kiêng Keto

Keto là chế độ ăn kiêng giúp giảm cân nhanh chóng và cải thiện sức khỏe, tuy nhiên chế độ ăn này không được các chuyên gia dinh dưỡng ủng hộ vì gây hại cho môi trường.

Keto (hay ketogenic) là chế độ ăn ít chất béo, protein và giảm tinh bột. Theo quy tắc, mỗi ngày, các bữa ăn Keto lý tưởng sẽ gồm 75% chất béo, 20% protein và chỉ 5% tinh bột. Nguyên tắc là loại bỏ nguồn tinh bột mà cơ thể sử dụng cho các hoạt động hàng ngày. Thay vào đó, cơ thể sẽ dùng chất béo tích trữ để tạo ra nguồn năng lượng.

Một số người nổi tiếng, ngôi sao trên thế giới như Jenna Jameson, Mama June và Halle Berry từng giới thiệu về hiệu quả của cách ăn kiêng này.

Keto (hay ketogenic) là chế độ ăn ít chất béo, protein và giảm tinh bột.

Theo New York Post, nghiên cứu mới cho thấy những phương pháp giảm cân phổ biến nhất thường là cách không lành mạnh đồng thời gây hại tới môi trường nhất. Đứng đầu là phương pháp ăn kiêng keto.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, một người theo chế độ keto trung bình tạo ra gần 3kg carbon dioxide (khí CO2) trên 1.000 calo tiêu thụ, gấp 4 lần lượng khí thải carbon của lượng thức ăn thuần chay tương tự.

Chế độ ăn keto yêu cầu tiêu thụ khoảng 70% lượng calo đến từ chất béo và hầu như không có carbohydrate, vì vậy nhiều người theo chế độ ăn kiêng đã lựa chọn các sản phẩm từ động vật có lượng chất béo và protein cao như thịt bò. Tuy nhiên, sản xuất thịt bò lại là nguyên nhân chính tạo ra khí thải carbon.

Tiếp theo sau là chế độ paleo tạo ra 2,6 kg carbon dioxide trên 1.000 calo tiêu thụ và cuối cùng là chế độ ăn thuần chay có lượng khí thải nhà kính ít nhất. Các chế độ khác cũng thân thiện với môi trường là chế độ ăn chay và chế độ pescetarian.

Một nghiên cứu do Liên Hợp Quốc hỗ trợ được công bố vào năm 2021 xác định 34% lượng khí thải nhà kính đến từ việc sản xuất lương thực. Xử lý thịt bò tạo ra lượng khí thải cao gấp 8-10 lần so với chăn nuôi gà và hơn 20 lần so với sản xuất các loại đậu, hạt.

Các nhà nghiên cứu cho biết nếu 1/3 số người ăn tạp trong khảo sát bắt đầu ăn chay, các phương tiện giao thông có thể giảm 547 triệu km/ngày.

Như Quỳnh (T/h)