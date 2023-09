Tai nạn kinh hoàng đêm trung thu Hà Giang: 3 người tử vong và 3 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, hai xe mô tô mang BKS 23D1-343.49 và 23C1-152.20 do tránh ô tô nên đã đâm vào nhau. Các xe này đều do các cháu trong độ tuổi học sinh điều khiển, mỗi xe chở 3 cháu. Cú va chạm quá mạnh đã khiến 2 cháu tử vong tại chỗ, 1 cháu tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang do bị thương quá nặng; 3 cháu còn lại bị thương, đang được cấp cứu tích cực.

Được biết, vụ việc xảy ra ngay tại đường Quốc lộ 2, đoạn trung tâm huyện, vào thời điểm lưu lượng xe tham gia giao thông lớn do người dân đổ ra đường đi chơi nhân ngày rằm Trung thu.