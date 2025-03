Tài tử Kim Soo Hyun kiện gia đình Kim Sae Ron

Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun đã chính thức đệ đơn kiện gia đình của bạn gái cũ – Kim Sae Ron cùng một kênh YouTube vì hành vi phát tán hình ảnh cá nhân của anh mà chưa được sự cho phép.

Theo News1 ngày 20/3, công ty quản lý Gold Medalist xác nhận đã ủy quyền cho luật sư nhằm bảo vệ danh dự và quyền lợi của Kim Soo Hyun trước những cáo buộc và thông tin sai lệch đang lan truyền.

Cụ thể, phía Kim Soo Hyun đã đệ đơn tố cáo Kim Se Eui – người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, cùng gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron, bao gồm một người tự nhận là dì của cô, vì hành vi phát tán hình ảnh riêng tư của nam tài tử mà không được sự đồng ý.

Diễn viên Kim Soo Hyun. (Ảnh: Sưu tầm)

Theo luật sư đại diện của Kim Soo Hyun, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh đang rửa bát tại nhà Kim Sae Ron được chụp trong thời gian cả hai hẹn hò, khi Sae Ron đã ở độ tuổi trưởng thành. Việc đưa hình ảnh này lên livestream không chỉ xâm phạm quyền riêng tư, mà còn có thể khiến nam diễn viên bị tổn thương về danh dự.

Ngoài ra, phía Gold Medalist còn cáo buộc kênh Viện Garo Sero có hành vi đe dọa, khi tuyên bố sẽ tiếp tục công khai thêm nhiều bức ảnh khác, gây áp lực tâm lý nặng nề cho Kim Soo Hyun.

Trong thông báo chính thức, công ty quản lý bày tỏ sự tiếc thương đối với sự ra đi của Kim Sae Ron, nhưng khẳng định không thể làm ngơ trước những hành động vi phạm Pháp luật. Gold Medalist nhấn mạnh, dù trước đó đã cố gắng giữ thái độ kiềm chế, nhưng những thông tin sai lệch được lan truyền liên tục đã buộc họ phải có biện pháp cứng rắn để bảo vệ nghệ sĩ.

Về phía gia đình Kim Sae Ron, họ lên tiếng phản bác, cho rằng Kim Soo Hyun đã hẹn hò Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi vị thành niên và yêu cầu tài tử phải công khai xin lỗi.

Vụ việc bắt đầu bùng nổ từ ngày 10/3, khi kênh Viện Garo Sero dẫn lời người thân của Kim Sae Ron, cáo buộc Kim Soo Hyun có quan hệ với trẻ vị thành niên, thậm chí còn đòi tiền Sae Ron, đẩy cô vào bế tắc tài chính.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ngày 14/3, Kim Soo Hyun lên tiếng xác nhận từng yêu Kim Sae Ron vào giai đoạn 2019-2020, nhưng khẳng định mối quan hệ này diễn ra khi cô đã trưởng thành. Công ty quản lý của anh cũng cho biết Kim Soo Hyun đã giúp đỡ Sae Ron về tài chính, nhưng phủ nhận việc gây áp lực hay buộc cô trả nợ.

Tuy nhiên, vụ bê bối này đã khiến Kim Soo Hyun mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng. Hàng trăm nghìn khán giả châu Á bày tỏ sự thất vọng, nhiều thương hiệu quyết định hủy hợp đồng quảng cáo với anh. Là một trong những gương mặt đắt giá nhất của làng Phim Hàn, Kim Soo Hyun vốn được yêu mến qua loạt tác phẩm đình đám như Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Điên thì có sao…

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. (Ảnh: Sưu tầm)

Về phía Kim Sae Ron, nữ diễn viên sinh năm 2000 từng là sao nhí đình đám với các bộ phim như The Man from Nowhere, A Brand New Life, A Girl at My Door. Cô qua đời ngày 16/2, trùng với sinh nhật của Kim Soo Hyun. Theo điều tra từ cảnh sát, nguyên nhân ban đầu được xác định là tự kết liễu, tuy nhiên không tìm thấy di thư.

Trước đó vào năm 2024, Kim Sae Ron từng đăng ảnh thân mật bên Kim Soo Hyun rồi nhanh chóng xóa đi, khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người cho rằng cô đang dựa hơi tài tử để gây chú ý. Đáp lại, Kim Soo Hyun đã phủ nhận chuyện tình cảm, khẳng định cả hai không còn liên quan đến nhau.