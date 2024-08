Thành viên BTS bị điều tra

Sáng 7/8, tờ Yonhap News đưa tin SUGA (tên thật Min Yoon Gi), thành viên nhóm nhạc BTS, đang bị cảnh sát điều tra vì sử dụng kickboard (xe ván trượt) sau khi uống rượu. Cùng ngày, Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul đưa ra thông báo liên quan đến nam rapper của nhóm nhạc BTS. SUGA bị truy tố về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu).

Theo cảnh sát, SUGA được tìm thấy một mình ở khu vực Yongsan-gu vào 6/8 khi đang điều khiển xe ván trượt điện trong tình trạng say rượu. Được biết, một sĩ quan cảnh sát gần hiện trường thấy SUGA bị ngã nên đã đến giúp đỡ. Tuy nhiên, sĩ quan ngửi thấy mùi rượu trên người nam thần tượng nên đã giao anh cho đồn cảnh sát quận gần đó.

Đại diện của SUGA là Big Hit Music phản hồi: “Vào đêm 6/8, khi đang say rượu trở về nhà, SUGA đã sử dụng ván điện và đội mũ bảo hiểm. Sau khi di chuyển được khoảng 500 m, anh ấy bị ngã và được một cảnh sát gần đó tiến hành kiểm tra hơi thở. Anh ấy đã bị phạt và bị thu hồi giấy phép. Vụ việc không có thiệt hại về người cũng như tài sản và SUGA đã trở về nhà sau quá trình điều tra của cảnh sát. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người thất vọng với hành vi không phù hợp. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn để ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai”.

SUGA đang bị cảnh sát điều tra. Ảnh: The Korea Herald.

Theo TV Report, xe ván trượt điện được phân loại là xe đạp cơ giới trong Luật Giao thông đường bộ và phải chịu hình phạt tương tự lái ôtô khi say rượu.

SUGA đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung tâm Huấn luyện Nonsan ở tỉnh Nam Chungcheong. Anh nhập ngũ theo diện nhân viên Xã hội. Ngày xuất ngũ của SUGA là tháng 6/2025.

SUGA là thành viên duy nhất của BTS được chỉ định làm nhân viên xã hội. Chưa rõ lý do SUGA được phân công làm nhân viên phục vụ cộng đồng nhưng có thông tin cho biết nam rapper trải qua ca phẫu thuật ở vùng vai trái vào 11/2020.

SUGA ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc BTS vào tháng 6/2013. Tháng 4 năm ngoái, anh bắt đầu sự nghiệp solo với ca khúc D-DAY. SUGA phát hành sản phẩm dưới nghệ danh Agust D.

