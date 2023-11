'The Marvels' ra mắt đầy thất vọng

Theo đánh giá chung của giới phê bình và các khán giả xem phim, do "The Marvels" tiếp nối dòng thời gian của "Captain Marvel" và phim truyền hình "Ms. Marvel" (phát hành năm 2022) nên cần xem ít nhất 2 bộ phim tiền truyện này cùng những bộ phim liên quan để nắm được các nhân vật trong phim và hiểu về bối cảnh của bộ phim.

Nhà phân tích David A. Gross thuộc công ty nghiên cứu điện ảnh Franchise Entertainment Research đánh giá: “Lần mở màn này là sự sụp đổ phòng vé chưa từng có của thương hiệu Marvel”. Chuyên gia này cho biết các tập phim siêu anh hùng thứ hai thường đạt thành tích tốt hơn các tập phim gốc, nhưng "The Marvels" lại sụt giảm doanh số tới 67% so với tập phim trước - "Captain Marvel" - và sẽ còn phải đi một chặng đường dài để bù đắp chi phí sản xuất. Tình thế của "The Marvels" sẽ càng khó khăn hơn khi sẽ phải đối đầu phần tiền truyện "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" (dự kiến ra rạp ngày 17/11) và phim hoạt hình "Wish" dành cho gia đình (khởi chiếu ngày 22/11 tới).

Mặc dù vậy, đây vẫn được xem là một thất bại ê chề đối với "The Marvels". Trước đó, hãng Walt Disney kỳ vọng rằng tác phẩm có kinh phí sản xuất lên tới 220 triệu USD này sẽ thu về tối thiểu 140 triệu USD ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, "The Marvels" lại trở thành phim có màn ra mắt toàn cầu tệ nhất trong lịch sử dòng phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) - vốn được xem là "máy kiếm tiền" của hãng Walt Disney. Mức thấp kỷ lục trước đó đối với một phim MCU là "Ant-Man", thu về 57,2 triệu USD vào năm 2015.

Ngoài điều bất tiện này, "The Marvels" cũng bị chê là có cốt truyện đi theo lối mòn: bộ ba siêu anh hùng ngăn chặn nhân vật phản diện (lần này là Kẻ kết tội Dar-Benn do Zawe Ashton đóng) chiếm giữ vật thể sở hữu sức mạnh toàn năng của vũ trụ (Quantum Band hay Vòng lượng tử). Ba nhân vật chính không tạo được yêu thích cho người xem, trong khi nhiều nhân vật phụ cũng được "nhồi" vào phim một cách bất hợp lý. Điểm cộng lớn nhất của "The Marvels" được cho là thời lượng: chỉ 1 giờ 45 phút. Đây là bộ phim MCU ngắn nhất được thực hiện, theo đó khán giả không phải chịu đựng hàng giờ lê thê trong rạp.

Tuy nhiên, với thương hiệu MCU trứ danh, "The Marvels" vẫn tạo được cách biệt rất lớn với các bộ phim chiếu tại rạp trong cùng thời điểm. Dưới đây là các tác phẩm còn lại trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:

2. Five Nights at Freddys - 9 triệu USD

3. Taylor Swift: The Eras Tour - 5,9 triệu USD

4. Priscilla - 4,8 triệu USD

5. Killers of the Flower Moon - 4,7 triệu USD

6. The Holdovers - 3,2 triệu US

7. Journey to Bethlehem - 2,4 triệu USD

8. Tiger 3 - 2,3 triệu USD

9. Paw Patrol: The Mighty Movie - 1,8 triệu USD

10. Radical - 1,8 triệu USD.

Thanh Phương