Thực hiện ngay một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với khu vực đỗ xe tại các chung cư mini

Chiều 21/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2023, giữa Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã. Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Hội nghị họp bàn 3 nội dung gồm: Quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Báo cáo tình hình và các yêu cầu, giải pháp tăng cường đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Tiếp đó, tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Theo đó, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện từ công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), đồng thời để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra; bảo đảm an toàn tính mạng về người và tài sản của nhân dân, của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 7 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, quận đã xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Quận ủy và kế hoạch triển khai thực hiện PCCC trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm của quận luôn xác định công tác PCCC rất quan trọng và đặt tính mạng người dân trên hết. Việc phòng ngừa là nhiệm vụ then chốt để thực hiện PCCC. Mục tiêu khi cháy nổ phải tận dụng triệt để phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí cho biết, quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về công tác PCCC, về kỹ năng thoát nạn cho người dân; tăng cường quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, các trường hợp vi phạm yêu cầu phải đủ điều kiện mới được hoạt động; công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý trật tự xây dựng; đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng PCCC, các tổ chữa cháy công cộng, trang bị thêm tủ chữa cháy, thiết bị chữa cháy công cộng. Đồng thời, gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu về công tác PCCC tại đơn vị, địa phương.

Theo Chủ tịch quận Thanh Xuân, quận đã thành lập 18 tổ kiểm tra để tổng kiểm tra, rà soát chung cư mini, các nhà cho thuê trọ nhiều căn hộ. Qua rà soát sơ bộ, địa bàn quận có khoảng 1.900 chung cư mini, nhà cho thuê trọ; trong đó, có khoảng gần 90 chung cư mini… Đến nay, quận đã kiểm tra 180 chung cư mini, nhà thuê trọ có mức độ như chung cư mini. Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu di chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện tại tầng 1 khỏi chung cư mini, nhà thuê trọ và đặt mục tiêu nếu không di chuyển được toàn bộ phương tiện thì phải di chuyển được 70-80% phương tiện xe máy, xe đạp điện để nếu xảy ra sự cố thì mức độ ảnh hưởng sẽ giảm bởi qua thống kê, khoảng 90% vụ cháy đều xuất phát từ tầng 1.

Quận cũng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp lắp đặt cửa chống cháy ngăn từ tầng 1 vào cầu thang bộ, từ cầu thang bộ lên các tầng cao hơn để ngăn khói vào các tầng; yêu cầu tại tầng 1 trang bị thêm bình chữa cháy công suất lớn; yêu cầu nhà dân tăng cường trang bị thang dây thoát hiểm, không khóa cửa lên tầng thượng để có thể thoát hiểm…

Kiến nghị với Thành phố, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đề nghị Thành phố tăng cường trang bị thiết bị chuyên dụng cho lực lượng PCCC; nghiên cứu có giải pháp tổng thể với các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê đang có vi phạm về PCCC để xử lý triệt để về vấn đề PCCC.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong đề nghị UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tăng cường quản lý đối với loại hình công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini), yêu cầu Chủ đầu tư các thực hiện ngay một số giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với khu vực đỗ xe tại các chung cư mini

Đối với các chủ sở hữu, phải xây dựng phương án quản lý vận hành và bố trí người có sức khỏe, kinh nghiệm để quản lý vận hành tòa nhà; trang bị thiết bị PCCC cơ bản để đảm bảo an toàn về PCCC. Đối với UBND quận, UBND phường, phối hợp cơ quan công an, lực lượng PCCC khu vực rà soát toàn bộ các công trình để phát hiện các vi phạm về PCCC; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các chủ sở hữu đầu tư các trang thiết bị thiếu yếu phục vụ công tác PCCC; xây dựng phương án PCCC&CNCH. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho các hộ gia đình về công tác PCCC&CNCH và phương án xử lý sự cố công trình (đặc biệt là sự cố về cháy nổ).

Đối với công trình xây dựng mới: thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, PCCC, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

Vương Vân