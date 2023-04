Tiểu thương thuê nhà không số bán hàng hiệu với giá 'bèo', mỗi ngày chốt hàng trăm đơn trên các nền tảng thương mại điện tử

Ngày 16/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện, tạm giữ rất nhiều sản phẩm thời trang giả nhãn hiệu. Để tiêu thụ mặt hàng này, tiểu thương đã thuê một căn nhà không số, rồi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản/nickname mang tên "Xưởng may Thư Duyên", "Xưởng May Thư Duyên 5" quảng cáo các sản phẩm thời trang như quần kaki, mang thương hiệu Under Armour, với dòng cam kết "100% hài lòng", "cam kết chất lượng, giá cả hợp lý nhất, đội ngũ chuyên nghiệp"…

Đi kèm những hình ảnh uy tín về xưởng may và ngập tràn hàng hóa về thương hiệu thời trang nổi tiếng của Mỹ - Under Armour.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục QLTT TP Hồ Chí Minh) xác định, đây là hàng hóa giả nhãn hiệu được trữ tại một căn nhà không số, nằm kế bên nhà số 2E3, đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Rất nhanh sau đó, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn T.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T thừa nhận, phần lớn các sản phẩm tại cơ sở này được kinh doanh chủ yếu trên các nền tảng thương mại điện tử. Hàng sau chốt đơn, đóng gói sau đó sử dụng đơn vị trung chuyển để giao hàng đến tay người đặt theo hình thức ship code.

Trung bình mỗi ngày, từ 250-300 đơn chốt, đóng và vận chuyển đến tay khách hàng.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.640 chiếc quần kaki có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Under Armour và hình đang được bảo hộ tại Việt Nam. Lô hàng có tổng trị giá trên 217 triệu đồng.

Ông T – chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình cho lực lượng chức năng giấy đăng ký kinh doanh ở một địa chỉ khác so với địa điểm đang được kiểm tra. Các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng đều không có.

Theo tìm hiểu, hiện nay trên thị trường, giá của một chiếc quần chính hãng Under Armour từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/chiếc. Còn tại cơ sở này, mỗi chiếc quần được quảng cáo mang thương hiệu trên có mức giá từ 129.000 - 169.000 tùy dáng dài hay ngắn.

Như vậy, mức giá các mặt hàng thời trang giả nhãn hiệu Under Armour có giá bán chỉ bằng 1/10 so với hàng chính hãng.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, số lượng hàng hóa thu giữ lớn, Đoàn kiểm tra đang hoàn thiện thủ tục để chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.

Bảo Minh