Tin cuối cùng về bão số 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần.

Trước đó, đêm 22/7, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 3.

Cảnh báo mưa cường suất lớn trên 90 mm ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 23/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 đến 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 90 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đêm 22/7 và sáng sớm 23/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/7 đến 3 giờ ngày 23/7 có nơi trên 40 mm như trạm Pú Dảnh (Sơn La) 73,8 mm, trạm Cao Phạ (Lào Cai) 67 mm, trạm Lũng Vân (Phú Thọ) 46 mm...

Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở 5 tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 5h30 đến 10h30 ngày 23/7, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 60 mm; các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Ngọc Chiến, Vân Hồ, Xím Vàng; Mường Bang, Xuân Nha; Chiềng Hặc, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Mường Cơi, Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ (tỉnhSơn La); Quy Đức; Bao La, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đức Nhàn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Thàng, Ngọc Sơn, Thống Nhất, Pà Cò, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Sơn; An Bình, Cự Đồng, Đại Đồng, Hương Cần, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Lương, Lai Đồng, Long Cốc, Lương Sơn, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Động, Mường Hoa, Mường Vang, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Quyết Thắng, Tân Sơn, Thung Nai, Thượng Cốc, Thượng Long, Tiền Phong, Toàn Thắng, Văn Miếu, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị (tỉnh Phú Thọ); Bản Xèo, Mường Hum, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Phình Hồ, Sơn Lương, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tú Lệ; Bản Hồ, Bát Xát, Dền Sáng, Gia Hội, Hạnh Phúc, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Có, Púng Luông, Trạm Tấu, Văn Chấn, Y Tý (tỉnh Lào Cai); Công Chính, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Lam Sơn, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Quý Lộc, Quý Lương, Sao Vàng, Tam Lư, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thiết Ống, Thọ Lập, Thường Xuân, Trung Lý, Trường Lâm, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Phú; Điền Lư, Điền Quang, Hiền Kiệt, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Thành Vinh, Thiên Phủ, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du (tỉnh Thanh Hoá);Bắc Lý, Bình Chuẩn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Đông Hiếu, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhôn Mai, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Thông Thụ, Tiền Phong, Tương Dương, Yên Na; Anh Sơn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Giai Xuân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Nậm Cắn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Vĩnh Tường, Yên Hòa; Anh Sơn Đông, Bạch Ngọc, Cát Ngạn, Đại Đồng, Đô Lương, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Môn Sơn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Sơn Lâm, Tam Đồng, Thuần Trung, Yên Xuân (tỉnh Nghệ An).

Cầu dân sinh vào bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai bị lũ cuốn trôi khiến 200 hộ dân bị cô lập. Ảnh: TTXVN.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 4 giờ ngày 22/7 đến 4 giờ ngày 23/7, khu vực các tỉnh trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Như Thanh (Thanh Hoá) 350 mm; Châu Nga (Nghệ An) 334,6 mm; Pú Dảnh (Sơn La) 197,4 mm ; Đoàn Kết (Phú Thọ)184,8 mm; Trạm Tấu (Lào Cai) 133 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều vùng biển sóng cao, biển động

Trên biển, ngày và đêm 23/7, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5. Ngoài ra, ngày và đêm 23/7, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 24/7: vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/7

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa dông. Ảnh: Thành Phương/TTXVN.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh? Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Muôn kiểu chống bão ở Quảng Ninh trước khi bão Wipha đổ bộ Chiều 21/7, các hộ kinh doanh và người dân dùng nhiều biện pháp gia cố nhà cửa, chằng néo tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ