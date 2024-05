Tin Hot: Ảo thuật gia vĩ đại David Copperfield bị 16 nạn nhân tố xâm hại tình dục liên hoàn

The Guardian đã phỏng vấn 100 người có liên quan, toà án và cảnh sát để đưa ra thông tin chi tiết nhất về chuyên án tình dục chấn động liên quan tới ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới 67 tuổi David Copperfield.

Sáng ngày 16/5 (theo giờ Việt Nam), The Guardian và hàng loạt tờ báo lớn thế giới bất ngờ tung tin chấn động về vụ án tình dục với những số liệu đi kèm gây sốc về ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới 67 tuổi David Copperfield. Những lần thực hiện hành vi đồi bại của y được cho là trải dài suốt 3 thập kỷ, 16 nạn nhân đồng loạt đứng lên tố cáo và hơn nửa số nạn nhân đều khẳng định từng bị xâm hại lúc mới 15-18 tuổi.

Vụ việc hiện đang gây chấn động toàn cầu, hàng triệu fan sốc nặng vì 1 huyền thoại sống của thế giới như David Copperfield lại dính vào vụ bê bối có quy mô khủng đến mức này. Đáp lại, đội luật sư của Copperfield khẳng định rằng những cáo buộc này "không chỉ hoàn toàn sai mà còn hoàn toàn không hợp lý". Vậy cùng đi qua các tình tiết để xem liệu vụ án tấn công tình dục liên hoàn này có bất hợp lý như lời phía Copperfield nói hay không.

16 nạn nhân, hơn 34 năm

Tờ The Guardian Mỹ đã tiến hành xác minh cáo buộc bằng cách phỏng vấn 100 người có liên quan cùng phía toà án và hồ sơ điều tra của cảnh sát. Từ đó, câu chuyện đằng sau chuyên án này cũng được hé lộ.

Theo thông tin tờ The Guardian Mỹ tìm hiểu được từ cơ quan chức năng, cáo buộc chống lại David Copperfield chính xác là "tham gia vào các hành vi sai trái về tình dục và có hành vi không phù hợp" đối với 16 người phụ nữ trong khoảng thời gian từ những năm 1980 đến năm 2014. Hơn nửa số nạn nhân khai nhận bị y xâm hại lúc dưới 18 tuổi vào thời điểm diễn ra vụ án, 1 số người còn khẳng định bản thân chỉ mới 15 tuổi hồi đó mặc dù Copperfield có thể không biết tuổi của họ.

Đi sâu hơn vào vụ án, Copperfield bị tố chuốc thuốc 3 người phụ nữ, khiến họ không thể chống cự trước khi quan hệ tình dục với họ. Được biết, những nạn nhân đứng lên tố cáo ảo thuật gia này đều quen biết y qua công việc. Họ luôn cho rằng y là 1 trong những nghệ sĩ giải trí thành công nhất thế giới.

1 số nạn nhân thừa nhận rằng, chỉ sau phong trào #MeToo, họ mới đủ dũng cảm để có thể lên tiếng về những vết thương quá khứ và trình báo cáo buộc của họ chống lại Copperfield. 1 số người còn đồng ý trích tên thật của họ trong các bài báo của Guardian mặc dù trên thực tế nạn nhân của các vụ án tình dục đều muốn giấu tên để tránh cuộc sống đời thường bị ảnh hưởng.

David Copperfield nói gì?

Được hỏi về cáo buộc nghiêm trọng, Copperfield phủ nhận tất cả các cáo buộc ở mọi hình thức. Trong văn bản phản hồi, đội luật sư của ảo thuật gia người Mỹ khẳng định Copperfield "chưa bao giờ có hành vi không đúng mực với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến người chưa đủ tuổi vị thành niên".

Phía luật còn tự hào chia sẻ rằng, nếu muốn mô tả "chân thực" về Copperfield, người ta sẽ dùng những cụm từ như "tốt bụng", "ngượng ngùng" và "có cách đối xử đầy tôn trọng với cả đàn ông và phụ nữ". Họ khẳng định Copperfield là người đi đầu trong phong trào #MeToo, phong trào đã khuyến khích phụ nữ lên tiếng và kể câu chuyện của họ về cáo buộc lạm dụng. Trước đây, từng có không ít cáo buộc chống lại vị ảo thuật gia này nhưng đều được chứng minh là sai lệch.

Nạn nhân bị chuốc ma tuý rồi xâm hại tình dục, lợi dụng màn trình diễn ảo thuật để quấy rối

Trước khi vụ án liên hoàn này được công khai, trong quá khứ, Copperfield từng bị buộc tội có hành vi sai trái. 1 trong số 16 nạn nhân, cô Brittney Lewis, thật ra đã từng đứng lên tố cáo y vào năm 2018. Lewis khẳng định bị Copperfield chuộc thuốc và tấn công tình dục vào năm 1988, khi đó cô là 1 người mẫu mới chỉ 17 tuổi. Thế nhưng, ảo thuật gia nổi tiếng này phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên tờ The Wrap.

Brittney Lewis quyết định đứng lên, tự tiết lộ danh tính để buộc tội kẻ đồi bại

1 người phụ nữ khác, Gillian * (giấu tên đầy đủ), cũng hé lộ tình huống tương tự với nạn nhân Brittney Lewis về tội ác của Copperfield. Gillian khai nhận rằng cô cùng 1 người bạn đã bị Copperfield đánh thuốc. Yêu râu xanh sau đó đã quan hệ tình dục với từng nạn nhân sau khi 2 cô gái này rơi vào tình trạng mất nhận thức.

"Tôi... sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai nếu tôi không thật sự trung thực. Chúa cũng tin rằng tôi bị đánh thuốc vào thời điểm đó", Gillian nức nở kể lại. Được biết, cô đã đồng ý gặp Copperfield để uống rượu vào năm 1993 sau khi kết thúc show.

Luật sư của ảo thuật gia người Mỹ bác bỏ cáo buộc của Gillian và cho biết vào thời điểm đó, không có bất kỳ đơn khiếu nại nào chống lại Copperfield được trình báo tại những địa điểm ông biểu diễn. Các luật sư cũng nói rằng ma túy "không phải là thứ xuất hiện trong thế giới của Copperfield".

Trong 4 trường hợp khác, các nạn nhân nữ đồng loạt khai nhận về 1 chi tiết trùng khớp, đó là họ đều bị Copperfield sờ soạng hoặc bắt họ chạm vào người y theo cách gợi dục trong các buổi biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. 3 nạn nhân đều thanh thiếu niên vào thời điểm xảy ra vụ việc. Các thành viên trong gia đình của 1 cô gái 15 tuổi ngồi dưới khán đài theo dõi buổi biểu diễn, và họ khẳng định đã chứng kiến Copperfield thực hiện hành vi đồi bại với vòng 1 của nạn nhân ngay trên sân khấu.

Đáp lại các cáo buộc này, luật sư tự tin tuyên bố: "Đây không chỉ là cáo buộc sai lệch mà còn hoàn toàn không đáng tin".

Fallon Thornton

Nạn nhân Fallon Thornton, 38 tuổi, phỏng vấn với tờ Guardian và kể lại câu chuyện bị Copperfield sàm sỡ vòng 1 sau khi gọi lên sân khấu vào hồi tháng 1/2014 ở khách sạn casino MGM Grand (thuộc tập đoàn truyền thông của nước Mỹ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phim truyện và chương trình truyền hình MGM). Fallon Thornton đã trình báo vụ việc lên phía tập đoàn MGM và thậm chí cả Sở cảnh sát Las Vegas nhưng bản thân cô cảm thấy rằng vụ án chưa bao giờ được phái cơ quan chức năng nhìn nhận nghiêm túc. Xác minh lại chi tiết hồ sơ năm xưa, Sở cảnh sát Las Vegas khẳng định với Guardian rằng vụ án bị khép lại do thiếu bằng chứng xác thực.

Để làm sáng tỏ cáo buộc, luật sư của Copperfield đã đi hơn vào chi tiết. Năm đó, phía cơ quan chức năng phụ trách vụ án đã phủ nhận cáo buộc với đội pháp lý của Copperfield. Họ cho biết, qua đoạn video ghi lại buổi biểu diễn có Fallon Thornton tham dự, ảo thuật gia này không hề có hành vi động chạm vào vòng 1 của bất cứ vị khán giả nào.

Mặc dù vậy, khi được yêu cầu công khai đoạn CCTV về buổi biểu diễn nói trên với Guardian, cả luật sư của Copperfield, cảnh sát Las Vegas và MGM đều từ chối. Động thái này càng khiến công chúng mất lòng tin về lời đáp trả của cả 3 phía có liên quan này, dấy lên nghi vấn họ bắt tay để giấu giếm vụ bê bối năm xưa.

MGM vốn là tập đoàn giải trí Copperfield hợp tác cùng và địa điểm ảo thuật gia người Mỹ thường xuyên biểu diễn từ năm 2000. Được hỏi về vụ việc, MGM từ chối bình luận.

MGM - tập đoàn giải trí quen thuộc với khán giả khắp thế giới

David Copperfield sinh năm 1956 trong gia đình gốc Do Thái sống tại quận Metuchen, bang New Jersey (Mỹ). Từ đam mê ảo thuật từ nhỏ, ông chính thức bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 10 tuổi với nghệ danh "Cậu bé ảo thuật Davino" và gia nhập Hiệp hội Ảo thuật gia Hoa Kỳ chỉ 2 năm sau đó. Bước sang tuổi 16, David đã trở thành giảng viên dạy ảo thuật ở Đại học New York. Nhờ những màn ảo thuật không tưởng như làm biến mất tượng Nữ thần tự do (năm 1983) hay đi xuyên Vạn Lý Trường Thành, David Copperfield đã trở thành 1 trong những vị ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới.

