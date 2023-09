Toyota Innova Cross sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 12/10

Toyota Innova Cross đã ra mắt tại thị trường Malaysia vào tháng 6/2023 với tên gọi Innova Zenix. Đây là thế hệ thứ ba của mẫu xe này được phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm TNGA-C của hãng. Innova Cross có cấu trúc thân xe liền khối (unibody) cùng dẫn động cầu trước, thay vì dạng ladder và cầu sau như trước đây.

Toyota Innova Cross mang một diện mạo hoàn toàn mới với thiết kế năng động và trẻ trung hơn nhiều. Phần đầu xe bề thế và vành xe kích thước 18-inch thể thao tạo nên ngoại hình đầy ấn tượng. Khoang nội thất được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như: Hệ thống điều hòa tự động, Phanh tay điện tử cùng Cốp đóng mở điện. Đặc biệt, phiên bản Hybrid còn được trang bị cửa sổ trời, cùng với hàng ghế thứ hai theo kiểu thương gia có độ ngả tối ưu, mang đến cảm giác thư giãn cho hành khách.

Innova Cross được phát triển dựa trên hệ khung gầm TNGA, với hai tùy chọn động cơ Xăng hoặc Hybrid cùng với thế hệ pin mới công suất cao, cải thiện đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu mà vẫn đảm bảo được khả năng tăng tốc vượt trội.

Điểm đặc biệt trên Toyota Innova Cross là những trang bị an toàn hiện đại như: hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSM), Camera 360 độ, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota (TSS)... mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trên mọi hành trình.

Khi ra mắt, Toyota Innova Cross được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Hyundai Custin mới đây. Hiện nay, thế hệ thứ hai của mẫu xe này đang được phân phối chính hãng với giá bán từ 755-995 triệu đồng tùy phiên bản.