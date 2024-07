TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm nay (27/7), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Sáng 27/7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét trong 3 giờ qua cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh, thành ở khu vực Nam bộ.

Cụ thể như sau, tỉnh Trà Vinh (huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, huyện Trà Cú, huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè, Huyện Càng Long), tỉnh Sóc Trăng (huyện Cù Lao Dung, huyện Kế Sách), tỉnh Hậu Giang (Châu Thành, Châu Thành A), tỉnh Vĩnh Long (huyện Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân, Vũng Liêm, Mang Thít, Long Hồ, TP Vĩnh Long), TP Cần Thơ (Trường Xuân B, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, quận Bình Thủy, huyện Cờ Đỏ, Thạnh Lộc, Quận Thốt Nốt), tỉnh Bến Tre (huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Chợ Lách, TP Bến Tre, Châu Thành), tỉnh Đồng Tháp (huyện Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh), tỉnh Tiền Giang (huyện Cái Bè, Cai Lậy).

“Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s)”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

Đêm qua và sáng sớm nay (27/7), ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/7 đến 3h ngày 27/7 có nơi trên 50mm như: Ia Dom (Kon Tum) 96mm, Đập Thủy điện Sê San 3 (Gia Lai) 59.4mm, Thạnh Yên (Kiên Giang) 66.8mm,…

Dự báo chiều và đêm 27/7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (27/7) có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.