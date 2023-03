TP.HCM xuất hiện chiêu lừa đảo mới: "Ba con bị tai nạn..."

Cụ thể, trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online vào tối 27/3, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TP.HCM) xác nhận, sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 24/3 với một nam sinh lớp 12 của trường.

Theo đó, vào thời điểm trên, em học sinh đang đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy đến và nói: "Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con".

Vì ba của nam sinh này đã mất nên em vội chạy ngay vào phòng giám thị báo cáo sự việc. Khi giám thị và bảo vệ Trường THPT Phú Nhuận chạy ra cổng trường thì người đàn ông kia đã đi mất.

Ông Tuấn cho biết thêm: "Hiện nhà trường đã thông tin đến tất cả các lớp về trường hợp trên để các em học sinh cảnh giác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lưu ý phụ huynh không nên cho con em mang các vật dụng đắt tiền đi học".

Cùng trao đổi về sự việc, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho hay, Sở đã nhận được thông tin về màn lừa đảo "ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện" từ Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận.

Hiện Sở đã gửi tin nhắn đến tất cả hiệu trưởng trường THPT và trưởng phòng giáo dục và đào tạo để các cán bộ quản lý thông tin đến phụ huynh, cảnh báo về màn lừa đảo này.

Trước đó, theo thông tin trên VTV News, trên mạng xã hội cũng lan truyền câu chuyện tương tự xảy ra tại trường tiểu học Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Tuy nhiên, đại diện nhà trường đã khẳng định thông tin lan truyền trên Internet là không chính xác.

Thời gian qua, liên tiếp nhiều chiêu lừa đảo nhắm vào phụ huynh, học sinh liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có cả thành phố lớn như TP.HCM. Những câu chuyện lừa đảo nghe đều rất đáng tin như "Con đang cấp cứu" khiến nhiều phụ huynh sốt ruột, cả tin và chuyển hàng chục triệu đồng cho kẻ lừa đảo sau cuộc gọi.

Trước diễn biến trên, Công an TP.HCM đã đưa ra cảnh báo với một số nội dung như sau:

Khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn…, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an TP.HCM (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp Cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý.