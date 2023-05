Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ Việt Á và vụ ông Lê Thanh Thản

Chiều 5/5, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ án như vụ Việt Á, ông Lê Thanh Thản...

Chiều 5/5 tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4, trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1/2023. Tuy nhiên do sự phức tạp của vụ án, nhiều vụ án liên quan đang phải tiến hành đồng thời nên Bộ Công an đã xin Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gia hạn điều tra.

"Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc và có kết luận điều tra vụ án Việt Á trong quý 2/2023", VTC New dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Tuổi trẻ.

Về vụ án Việt Á, mới đây nhất, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành - nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều và ông Nguyễn Văn Bình - nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360, Bộ Luật Hình sự.

Đối với vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), Trung tướng Tô Ân Xô cho hay vụ án này do Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tiến hành xử lý, theo Tuổi trẻ.

Theo báo cáo của Công an Hà Nội, ngày 5/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng.

Tuy nhiên, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Thản, tức là cho ông Thản tại ngoại.

Đến ngày 6/8/2019 và 21/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án.

Trong đó, khởi tố thêm 6 bị can khác gồm Nguyễn Duy Uyển (cựu chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông) và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm.

Các bị can này bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy trong vụ án này khởi tố 7 bị can.

Theo Trung tướng Xô, do tính phức tạp của vụ án nên phải 5 lần điều tra bổ sung và vụ việc kéo dài từ 2019 đến nay.

Đến ngày 14/4/2023, VKSND Hà Nội đã công bố cáo trạng với 7 bị can trên và sẽ đưa ra xét xử trong tháng 6/2023.

Trước đó, trong cáo trạng, VKS cáo buộc ông Lê Thanh Thản trong vai trò chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, thuộc Tập đoàn Mường Thanh đã xây tăng căn hộ sai phép, xây cả tòa nhà sai quy hoạch rồi quảng cáo gian dối bán cho người dân, hưởng lợi bất chính gần 500 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Thản bị VKSND Hà Nội truy tố về tội lừa dối khách hàng, theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt từ 100 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù 1 - 5 năm.

Đối với 6 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999; khung hình phạt 3 - 12 năm tù.

Linh Chi (T/h)