Từ đỉnh cao đến thất vọng: IVE đang dần đánh mất chính mình?

Phong độ âm nhạc của IVE đang có dấu hiệu tụt dốc rõ rệt.

Sau màn trở lại hồi tháng 2 với mini album IVE EMPATHY, IVE tiếp tục khẳng định sức hút khi ca khúc Rebel Heart đạt Perfect All-Kill - một thành tích không dễ có được trong thị trường Kpop đang rơi vào trạng thái bão hòa. Nhưng đằng sau những con số ấn tượng, làn sóng chỉ trích đang âm ỉ dâng cao từ chính những người từng ủng hộ nhóm cuồng nhiệt nhất.

Mới đây, một bài đăng trên diễn đàn Nate Pann lan truyền với tốc độ chóng mặt, tố cáo Starship Entertainment đang "đối xử tệ bạc" với IVE qua loạt sản phẩm chất lượng ngày càng sụt giảm. Bài viết thu hút hàng trăm bình luận đồng tình không chỉ bởi sự gay gắt, mà còn vì nó chạm đến nỗi thất vọng đang lớn dần trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo người viết bài, kể từ sau I AM - bản hit được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của IVE, mọi thứ bắt đầu đi xuống. "Những ca khúc sau này chỉ cố gắng trở nên hấp dẫn bề nổi, mà thiếu chiều sâu âm nhạc. Chúng không còn khiến công chúng ‘đứng hình’ như trước nữa", một bình luận viết.

Không dừng lại ở âm nhạc, MV cũng bị chê "rẻ tiền", "thiếu cảm xúc" với phần hình ảnh bị lạm dụng AI đến mức trở nên giả tạo. "Thay vì tôn lên cá tính từng thành viên, Starship đang khiến IVE trở thành một thương hiệu bóng bẩy vô hồn", một fan lâu năm bình luận.

Đáng nói, EP mới được Starship "chơi lớn" với concept kép - hai ca khúc chủ đề Rebel Heart và Attitude. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Dù Rebel Heart thành công trên bảng xếp hạng thì Attitude lại trở thành đề tài chế giễu trên mạng Xã hội. Nhiều người cho rằng điểm sáng duy nhất là... meme "Rei phát điên", chứ không phải giá trị âm nhạc.

"Phần rap siêu xấu hổ. Nốt cao như cá heo kêu cứu. Và đừng nhắc đến biên đạo múa hay stylist thật đau lòng", một cư dân mạng bình luận. Một người khác gay gắt hơn: "Nếu Starship còn xem thường IVE như một nhóm nhạc hạng hai, thì cuộc chơi sớm muộn gì cũng kết thúc".

Sự so sánh với những bản hit trước như Love Dive, After LIKE hay Kitsch khiến khoảng cách hiện tại càng trở nên rõ ràng. Và dù fan vẫn nỗ lực bảo vệ thần tượng, họ cũng không thể phủ nhận lượt xem MV đang lao dốc từ hàng trăm triệu xuống còn vài chục triệu. Không khó để nhận ra: IVE đang dần rời xa đối tượng khán giả đại chúng - thứ từng làm nên thương hiệu của nhóm.

Vấn đề đặt ra không chỉ là một vài sản phẩm chưa tốt, mà là cách Starship đang vận hành thương hiệu IVE. Thay vì đầu tư vào âm nhạc độc đáo, hình ảnh khác biệt và chiến lược dài hạn, công ty dường như đang tìm cách "vắt kiệt" tên tuổi nhóm với các chiến dịch quảng bá dày đặc nhưng thiếu chiều sâu.

Đây là điều tối kỵ trong Kpop hiện đại - nơi fan ngày càng thông minh và khó tính. Những nhóm nhạc sống sót lâu dài không phải vì có visual đẹp hay fandom mạnh, mà vì biết làm mới bản thân liên tục, từ âm nhạc, concept đến chất lượng sản phẩm.

IVE, với đội hình tài năng và nền tảng nổi bật từ IZ*ONE, từng được xem là "kẻ kế vị ngai vàng Gen 4". Nhưng nếu cứ tiếp tục lặp lại công thức cũ trong một chiếc vỏ ngày càng rỗng, nhóm có thể sẽ sớm bị vượt mặt bởi những tân binh đang trỗi dậy như aespa, BABYMONSTER, hay NewJeans.

Về phía Starship, họ vẫn có thể cứu vãn tình hình nếu nghiêm túc lắng nghe phản hồi từ công chúng. IVE chưa mất tất cả bởi nhóm vẫn có nền tảng mạnh, độ nhận diện cao và lượng người hâm mộ trung thành. Vấn đề là: Có ai đủ dũng cảm để thay đổi hướng đi, trước khi quá muộn?