Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/12: Mão phát tài, Sửu rắc rối

Tham khảo tử vi 12 con giáp hôm nay 24/12/2024 các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe.

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 24/12/2024. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/12/2024: Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp 24/12/2024 cho biết, người tuổi Tý sẽ có một ngày khá thuận lợi với nhiều cơ hội giúp bạn vượt qua các thử thách một cách dễ dàng. Bạn sẽ tận dụng tốt những khả năng của mình để đạt được kế hoạch.

Bạn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Những nỗ lực của bạn sẽ được đánh giá cao và điều này sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục phấn đấu trong công việc.

Ngũ hành xung khắc dự báo những rắc rối về tiền bạc có thể là nguyên nhân gây cản trở cuộc sống của tuổi Tý thời gian này. Hãy nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng các cách thức khác nhau, đừng ngồi đó mà đổ tại số phận.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của con giáp, công việc của tuổi Sửu lắm rắc rối, không được như ý, nhất là những người làm văn phòng. Người làm tự do có nhiều việc không tên dồn ép đến mệt mỏi. Ngay từ sáng sớm bạn đã không muốn thức dậy và đến nơi làm việc.

Những người làm nghệ thuật, luật sư, nghề tự do đường tài lộc được ổn định. bạn là người nhạy cảm trong việc làm ăn, kiếm tiền nên cứ có cơ hội kiếm tiền là chớp lấy. Tuổi Sửu hãy coi mọi chướng ngại trước mặt chính là bàn đạp để vươn mình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Vận trình tình duyên khá êm đẹp, tuổi Sửu tính tình cởi mở, vui vẻ, tốt bụng nên dễ tạo dựng ấn tượng tốt trong mắt mọi người xung quanh. Tuổi Sửu đang yêu có ý thức giữ gìn mối quan hệ lãng mạn của mình nên tình yêu của hai người có thể bước lên một nấc thang mới.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/12/2024: Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thứ Ba ngày 24/12/2024 hôm nay, may mắn ghé thăm khiến tuổi Dần an tâm hơn trong việc theo đuổi kế hoạch sự nghiệp, bảo đảm có cơ hội thăng tiến, nâng cấp vị thế của mình.

Trên phương diện tình cảm, không khí trong gia đình cũng trở nên ấm cúng và thuận hòa hơn. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen.

Với người đã có đôi, hãy đối xử với nửa kia bằng sự thấu hiểu vì khó khăn của hai người không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, khi bạn cho thấy sự tôn trọng và lắng nghe cũng đã phần nào mang lại cho đối phương cảm giác được an ủi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp hôm nay, công việc của tuổi Mão được hanh thông, thuận lợi hơn. Có thể thấy con giáp này hoàn thành được khá nhiều hạng mục công việc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết dương lịch sắp tới.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của tương phá nên cuộc sống tuổi Mão bị xáo trộn rất nhiều, có lúc con giáp này cảm thấy mất thăng bằng vì những thay đổi này. Việc này lúc đầu có thể tưởng rằng do hoàn cảnh nhưng ngẫm lại bạn sẽ thấy do chính mình là phần nhiều. Hãy học cách để thích nghi.

Cục diện ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tích cực cho chuyện tình cảm, vì thế, người độc thân hứa hẹn sẽ có cơ hội thoát ế nếu biết mở lòng mình, cho người khác một cơ hội. Những cặp đôi đang rất hạnh phúc khi cùng nhau bàn kế hoạch đi chơi xa vào cuối tuần.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp ngày 24/12/2024 cho thấy, tuổi Thìn hôm nay có phong cách làm việc đường hoàng, chững chạc nên làm gì cũng nhanh gọn. Tuy nhiên bạn có tư tưởng khá bảo thủ nên hiếm khi tiếp thu góp ý từ người khác. Điều này chính là một thiệt thòi cho bạn.

Con giáp này khá ham làm nên thường xảy ra tình trạng tiếc tiền nên gắng làm để kiếm thêm. Dù biết cuộc sống cơm áo gạo tiền khá vất vả đối với bạn nhưng nhiều lúc nên nghĩ cho sức khỏe của bản thân, đừng vội nản lòng.

Hôm nay, các mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ được hóa giải, mang lại cảm giác ấm áp và gắn bó hơn giữa hai người. Bạn cần chú ý ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và dành thời gian cho các hoạt động thể thao để giữ cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/12/2024: Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hôm nay dự báo có một chút mâu thuẫn trong công việc khiến tuổi Tỵ kém tươi sáng. Thay vì đắm chìm vào cuộc đối đầu không hồi kết, bạn nên thử lùi lại một bước xem có cách ứng xử nào hiệu quả hơn không.

Nếu một người bạn vì tin tưởng mà dám nói ra tham vọng của họ cho bạn thì nên biết giữ kín, nếu tiết lộ thì câu chuyện này sẽ lan rộng ra ngoài và không còn ai muốn nói thêm điều bí mật nào cho bạn nữa.

Một số kế hoạch liên quan tới sức khỏe nên tiến hành ngay khi bạn thấy có cơ hội thực hiện vì nếu càng trì hoãn càng gây ra nhiều khó khăn, trở ngại. Quan trọng nhất là lúc bắt đầu còn khi đã là thói quen, con giáp này lại thấy hào hứng hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Mão, Thân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 24/12/2024 hôm nay, tuổi Ngọ có nhiều băn khoăn trong lòng, có thể là vì nhìn lại một năm con giáp này vẫn chưa làm được nhiều việc như mong muốn hoặc một số mục tiêu chưa hoàn thành, vẫn còn dang dở.

Ai đó muốn tuổi Ngọ hỗ trợ nhưng trên thực tế thì vấn đề của họ có thể chỉ là một rắc rối mà tự bản thân họ nghĩ ra mà thôi. Thế nên đừng làm căng thẳng hóa mọi chuyện và cũng đừng bận tâm quá nhiều quyết định, bạn sẽ mệt mỏi đấy.

Giữa các cặp đôi có thể sẽ xảy ra một vài hiểu lầm, nhưng nếu cả hai cùng nhau dành thời gian trò chuyện và giải quyết vấn đề, mọi thứ sẽ được làm rõ và mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tuất

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của con giáp, thứ Ba ngày 24/12/2024 hôm nay, tuổi Mùi hay nghĩ tiêu cực, thấy công sức bỏ ra so với kết quả thu về không công bằng nên cực kỳ ức chế. Con giáp này dễ nhầm lẫn vì những con số, sổ sách và cảm thấy vô cùng khó chịu, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày may mắn hơn.

Người làm kỹ thuật, nghề tự do sẽ thu được nhiều lợi lộc hơn những nghề khác. Kiếm tiền không phải là việc khó với bạn, vậy nên con giáp này không cần gây áp lực cho bản thân quá nhiều, càng nghĩ nhiều càng bế tắc mà thôi.

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tốt đẹp, tuổi Mùi và nửa kia hãy tạm gác lại những muộn phiền cùng căng thẳng sau một ngày làm việc, đừng đem chuyện công sở về nhà than phiền quá nhiều. Có vài người đặt điều nói xấu bạn, nhưng bạn trong sạch nên không cần sợ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định Thứ Ba ngày 24/12/2024 hôm nay, vận may tài chính sẽ giúp tuổi Thân vững vàng tiến tới trong việc gia tăng thu nhập. Con giáp này rất chăm chỉ và tập trung kiếm tiền bất kể có phải là ngày nghỉ hay không, nhờ thế mà bạn kiếm được số tiền lớn.

Về mặt tình cảm, người còn độc thân nên chuẩn bị cho một tiếng sét ái tình mãnh liệt. Những cặp đôi sẽ có một khoảng thời gian cuối năm bình yên và ngọt ngào, hãy tận hưởng và trân trọng điều đó.

Về sức khỏe trong thời điểm có nhiều buổi tiệc tùng phải tham gia, tuổi Thân phải lưu ý rằng việc ăn uống vô độ cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Nhất là những ai đang có bệnh nền nên biết từ chối những lời mời uống rượu, bia.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dậu có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn nữa trong ngày. Thế nhưng đây là ngày để con giáp này áp dụng kỷ luật trong guồng quay của đời sống để hạn chế việc tiêu xài hoang phí, mua sắm tùy hứng.

Để tiết kiệm được tiền bạc, tuổi Dậu nên nghĩ xa hơn cho tương lai của mình, khi xác định được mục tiêu rồi con giáp này sẽ không bị cám dỗ quá bởi những sở thích nhất thời của mình. Vì thế, hãy lập kế hoạch tiền bạc cho năm tới, thậm chí là vài năm tới của mình.

Trong ngày Kim Hỏa xung khắc, tuổi Dậu mà có thể bị áp lực về mặt cảm xúc, điều đó làm cho con giáp này bớt đi sự tự tin, chủ động trong mọi hành động của mình. Đừng để bất cứ công việc nào bị trì trệ vì chính những cảm giác này. Hãy cố gắng tìm lối thoát cho mình càng sớm càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của con giáp nhận định thứ Ba ngày 24/12/2024 hôm nay, công việc của tuổi Tuất không thuận lợi. bạn hãy chữ tín ở nơi làm việc để giảm bớt kẻ thù và hãy sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ tìm đến. Trong công việc, cũng nên thuận theo tự nhiên thay vì cố gắng điều chỉnh nó theo ý mình.

Mặt tiền bạc cũng bị ảnh hưởng không kém, tuổi Tuất có năng lực kiếm tiền nhưng đôi khi tính tình quá bảo thủ, hay cả nể nên tiền bạc dễ bị thất thoát. Nếu chịu khó giao lưu, nhìn xa trông rộng một chút thì may ra mới giàu được.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này hôm nay không thể hòa hợp với cha mẹ, thường xuyên cãi lại do không có tiếng nói chung. Các đôi yêu nhau thì có vướng mắc, có một câu hỏi nào đó vẫn chưa có lời giải trong mối quan hệ của hai người khiến bạn vô cùng bối rối.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi hôm nay 12 con giáp 24/12/2024: Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp ngày mới, Thứ Ba ngày 24/12/2024 hôm nay, tuổi Hợi trở nên dễ xúc động, các trực giác của bạn cũng ít nhạy bén hơn. Chính vì vậy khi cần đưa ra bất kỳ quyết định nào trong công việc lẫn cuộc sống, bạn nên dành thêm thời gian cân nhắc.

Sức sáng tạo của chúng ta là vô cùng vì thế bạn đừng vì những khó khăn hiện tại mà bó buộc bản thân quá mức. Hãy nhân cơ hội này để tìm ra những giải pháp tối ưu và cũng đừng ngại ngần thực hiện chúng.

Thời điểm này, tuổi Hợi nên điều chỉnh cách chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hãy chú ý đến thói quen ăn uống cũng như tập thể dục để có một sức khỏe tốt chuẩn bị cho dịp lễ cuối năm.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dần