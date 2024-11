Tử vi 12 con giáp ngày 8/11: Mão tài chính ổn định, Hợi may mắn tài lộc

Tham khảo tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11/2024 các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp phương Đông dự đoán rằng trong ngày hôm nay, người tuổi Tý làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, đồng thời nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên. Dù vậy, không thể làm hài lòng tất cả mọi người, vì vậy người tuổi Tý nên tập trung vào công việc của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dù đã cố gắng tránh xa những rắc rối và thị phi, nhưng tuổi Tý vẫn có thể vướng vào một số tình huống không mong muốn. Lúc này, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và không để cơn giận làm mờ lý trí, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Về mặt tình duyên, vận may của tuổi Tý rất tốt. Nếu bạn còn độc thân, sẽ có cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình thích. Còn với những cặp đôi đang yêu, hãy trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vun đắp tình cảm và vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Sáu ngày 8/11/2024 hôm nay, tuổi Sửu có nhiều tin vui tài lộc. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để chi tiêu cho các nhu cầu hàng ngày cũng như tiết kiệm được một khoản kha khá cho những tình huống cấp bách về sau.

Tuy nhiên, cơ hội sẵn có nhưng nếu tuổi Sửu không quyết đoán thì chẳng thu được gì. Thời cơ này không dễ mà có nên phải nhanh tay nắm bắt mới thành công, đừng nhút nhát, sợ thất bại nếu không bạn sẽ khó có được thứ mình muốn.

Dù sự nghiệp và tài lộc đang phát triển thuận lợi, nhưng chuyện tình cảm của tuổi Sửu lại chưa có dấu hiệu chuyển biến. Giữa bạn và người ấy vẫn tồn tại một số rào cản khó vượt qua. Hãy cố gắng lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để hiểu nhau sâu sắc hơn, từ đó giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp hôm nay, người tuổi Dần chỉ cần kiên định với kế hoạch đã đặt ra từ trước là có thể đạt được những mục tiêu mình mong muốn. Thay vì vội vàng lao vào công việc, bạn luôn nhận thức rõ thế mạnh của bản thân và phát huy tốt những khả năng sẵn có. Chính nhờ vậy, bạn được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, sự thông minh và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng rất tốt đẹp. Các cặp vợ chồng đã hóa giải được những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó, và đang quay lại những khoảnh khắc yêu đương nồng nàn. Với những người đang yêu, có thể sẽ gặp phải một chút phân vân khi tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ, nhưng hãy tin vào cảm xúc của mình và lắng nghe trái tim.

Với người còn độc thân, hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc. Tuy nhiên, đừng quên rằng không có tình yêu nào hoàn hảo, sẽ có những lúc giận hờn, tranh cãi và cả tổn thương, nhưng tình yêu thật sự sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tình hình tài chính tuổi Mão ổn định. Cho dù công việc hiện tại có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần con giáp này chi tiêu hợp lý sẽ không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm.

Tuy nhiên mối quan hệ giữa con giáp này và người thân có thể không được yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau, nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dần

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp ngày 8/11, chuyện tiền bạc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay rất may mắn và dồi dào. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, mở rộng công việc hay đầu tư kinh doanh. Những ai đang làm ăn buôn bán cũng sẽ thu về một khoản lợi nhuận khá lớn, mang lại niềm vui và sự hài lòng.

Về tình duyên, mọi chuyện đang rất ngọt ngào, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội ở bên người ấy nhiều hơn. Nếu có thể, tuổi Thìn hãy lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại cuối tuần, vừa thư giãn vừa tận hưởng thời gian bên bạn bè và người yêu.

Ngoài ra, đừng quên tiếp tục duy trì thói quen tập luyện Thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại nhé.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp hôm nay hôm nay 8/11 cho biết, tuổi Tỵ sẽ có một ngày thứ Sáu thuận lợi, với sự trợ giúp của quý nhân bạn sẽ được hiệu quả công việc khá cao. Tài chính ổn định và dư dả, khiến bạn cảm thấy hưng phấn và thoải mái suốt cả ngày.

Về tình cảm, có lẽ hôm nay tuổi Tỵ chưa gặp được tình yêu như mong đợi, nhưng điều này không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, tình yêu sẽ đến vào thời điểm phù hợp, không cần phải vội vàng.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng cần chú ý hơn đến việc cân bằng giữa các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Nếu cảm thấy sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, hãy dành thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối, tránh làm việc quá khuya hay quá mải mê đến mức quên ăn quên ngủ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp ngày 8/11/2024 cho thấy, tuổi Ngọ bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng và tự tin. Với khả năng nhạy bén và sự hỗ trợ từ người xung quanh, tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng nắm bắt được những điểm quan trọng trong công việc, giúp mọi vấn đề được giải quyết thuận lợi và êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, tuổi Ngọ luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi tình yêu khi gặp được đối tượng phù hợp, không để lỡ bất kỳ cơ hội nào. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để thay đổi tình trạng quan hệ và tìm kiếm một mối quan hệ mới.

Tuy nhiên, có vẻ như tuổi Ngọ đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi việc thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu với bạn bè. Hãy biết cân bằng công việc và nghỉ ngơi để có hiệu quả cao nhất.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp ngày 8/11/2024 nói rằng, tuổi Mùi không nên quá nghiêm khắc với bản thân hay ép mình vào một khuôn khổ cứng nhắc. Bạn đang tự giới hạn mình và tạo ra những rào cản vô hình khiến bản thân không thể phát triển và tiến bộ hơn trong cuộc sống. Hãy cởi mở hơn và cho phép mình linh hoạt trong suy nghĩ và hành động.

Thay vì cố gắng làm tất cả mọi thứ một lúc, hãy lên kế hoạch từng bước một, từ những việc nhỏ nhất đến những mục tiêu lớn. Hãy nỗ lực hoàn thành từng mục tiêu trong ngày và tận dụng những khoảnh khắc truyền cảm hứng để thúc đẩy bạn tiếp tục theo đuổi đam mê và mục tiêu của mình. Đừng để những tác động bên ngoài làm bạn phân tâm hay ảnh hưởng đến sự tập trung.

Về sức khỏe, nếu bạn đang cảm thấy cơ thể có dấu hiệu nóng trong, mẩn ngứa hay khó chịu, hãy tích cực uống nước có tính năng thanh nhiệt, giải độc và mát gan, giúp cơ thể bạn đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Thân

Hôm nay, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn và đạt hiệu quả cao trong công việc. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình. Nếu tận dụng tốt khả năng này, bạn có thể tạo được ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh và đối tác, góp phần thúc đẩy sự nghiệp của bạn tiến xa hơn.

Tuy nhiên, sự may mắn này cũng có thể đi kèm với thử thách. Một số đồng nghiệp có thể tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy, bạn cần cẩn trọng và khéo léo hơn trong mọi hành động. Tốt nhất, hãy tập trung vào công việc của mình và không để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng hay kết quả công việc.

Về sức khỏe, hôm nay không phải là ngày mà tuổi Thân có thể làm việc quá sức. Bạn cần chú ý đến cơ thể, đừng để công việc chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng. Dành buổi tối để nghỉ ngơi, thư giãn để tinh thần và thể chất được phục hồi, cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp ngày 8/11/2024 cho thấy, tuổi Dậu cần phải thận trọng hơn trong hôm nay, nên đặc biệt chú ý đến việc quan sát xung quanh, không nên vội vàng hay hấp tấp để tránh ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân.

Về phương diện tình duyên, vận tình cảm của tuổi Dậu có dấu hiệu khởi sắc. Các mối quan hệ đều phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, với những người độc thân, có thể bạn chưa tìm được nửa kia hoàn hảo ngay lập tức, nhưng bù lại, bạn có rất nhiều bạn bè để chia sẻ và Tâm sự. Với những người đã có đôi, hôm nay cũng sẽ là một ngày bình yên, không có quá nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi lớn.

Tuy nhiên, về tài chính, tuổi Dậu cần phải chú ý hơn đến việc chi tiêu trong ngày. Bạn có thể sẽ dễ dàng tiêu tốn quá nhiều vào những món đồ không cần thiết, dẫn đến hao hụt tài chính. Vì vậy, hãy hạn chế việc mua sắm và chỉ mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh việc chi tiêu ngẫu hứng và không cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp ngày 8/11/2024 dự báo, tuổi Tuất sẽ dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ từ ngày này qua ngày khác sẽ khiến tuổi Tuất cảm thấy áp lực, dễ mất kiểm soát và nổi nóng với những chuyện không đáng bận tâm.

Vì vậy, tuổi Tuất cần học cách kiềm chế những cơn nóng giận, để có thể duy trì sự bình tĩnh trong công việc và cuộc sống. Sự căng thẳng này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn làm suy giảm sức khỏe của bạn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để giúp cơ thể phục hồi, thay vì cứ mãi chạy theo tham vọng mà bỏ quên sức khỏe của bản thân.

Tuy nhiên, may mắn là tuổi Tuất sẽ tìm thấy niềm vui và sự an ủi bên bạn bè và người thân. Những khoảnh khắc này sẽ giúp bạn giải tỏa phần nào những lo lắng, bất an trong lòng, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi 12 con giáp hôm nay 8/11: Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 08/11/2024 dự báo, người tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều vận may về tài lộc, và có thể đứng trước một cơ hội đầu tư lớn. Tuy nhiên, bạn không nên quá chú trọng vào vật chất mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Hãy nhìn nhận một cách bao quát, cân nhắc kỹ càng về cả lợi và hại trước khi đưa ra quyết định đầu tư, để đảm bảo sự sáng suốt và đúng đắn.

Dù tài chính có dư dả, tuổi Hợi cũng không nên chi tiêu quá thoải mái theo ý thích của mình. Hãy thiết lập một khuôn khổ chi tiêu hợp lý và quản lý tài chính một cách cẩn thận.

Về phương diện tình cảm hôm nay tuổi Hợi và nửa kia có dấu hiệu nhàm chán, thiếu lửa. Để hâm nóng lại mối quan hệ, bạn và người yêu nên thử thay đổi không gian, tạo ra những tình huống lãng mạn và thường xuyên hẹn hò, dành thời gian chăm sóc tình yêu để khơi dậy cảm xúc tươi mới và gắn kết hơn.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

