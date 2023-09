Tuyệt chiêu tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc bằng thiết bị flycam

Hiện nay, việc sử dụng flycam để ghi hình từ trên cao đã trở nên rất phổ biến. Không chỉ có các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà những tay thợ không chuyên cũng yêu thích dùng thiết bị này. Dưới góc nhìn của flycam, non sông đất nước Việt Nam hiện lên thật hùng vĩ, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Mỗi bức hình được ghi lại bởi flycam đều là những kiệt tác nghệ thuật đặc sắc.

Cách điều khiển flycam để chụp ảnh và quay video không khó. Cái khó là làm sao để tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tư duy hình ảnh của người dùng. Ngoài ra, tính năng của flycam cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng tác phẩm. Vấn đề này đã được chia sẻ bởi các nhiếp ảnh gia chơi flycam lâu năm.

Flycam có khả năng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc

Nghệ thuật ghi hình từ trên cao

Flycam ra đời đã mở ra sân chơi mới cho nghệ thuật nhiếp ảnh và quay phim. Với nhiều tiện ích và tính năng hiện đại, thiết bị này được các nhiếp ảnh gia và dân du lịch rất thích sử dụng. Flycam mang đến cho người dùng những kiệt tác nghệ thuật với góc nhìn rộng và vô cùng ấn tượng. Nhờ sự hỗ trợ của thiết bị này, người dùng có thể chụp được vô vàn khoảnh khắc tươi đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam.

Anh Huy, một nhiếp ảnh gia có thâm niên sử dụng flycam cho biết: ảnh chụp từ flycam so với ảnh chụp từ máy ảnh thông thường không có quá nhiều sự khác biệt về mặt thẩm mỹ. Sự khác nhau chủ yếu ở góc nhìn. Những video, hình ảnh được chụp từ trên cao bằng flycam thường có phạm vi bao quát rộng lớn hơn. Do đó cảm nhận khung cảnh hùng vĩ hơn so với góc nhìn từ máy ảnh thông thường. Hiệu ứng rộng lớn, mênh mông của không gian tác động mạnh đến thị giác và cảm xúc của người xem. Do đó, những bộ ảnh, thước phim ghi lại từ flycam thường là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với vẻ đẹp mới lạ thu hút nhiều người xem.

Cũng theo anh Huy, để chụp được những bức ảnh đẹp và có chiều sâu bằng flycam thì cần có tư duy hình ảnh tốt. Ngoài ra, người dùng cần có cảm nhận về ánh sáng, độ cao và quan trọng hơn hết là đảm bảo an toàn cho thiết bị. Trước khi cho flycam cất cánh cần kiểm tra kỹ tính năng cảm biến va chạm, dung lượng pin, sóng, tín hiệu GPS và điều kiện thời thiết có phù hợp cho thiết bị bay hay không.

Để mang đến những bức ảnh đẹp người dùng cần có tư duy hình ảnh tốt

Quan tâm đến tính năng sản phẩm

Chất lượng của video, hình ảnh không chỉ được quyết định bởi kỹ năng sử dụng flycam của người dùng mà còn quyết định bởi tính năng của sản phẩm. Để mang đến những video, hình ảnh chân thực, mượt mà, sinh động thì flycam phải có chất lượng tốt với những tính năng nổi bật.

Hiện nay, thị trường flycam rất đa dạng, từ phân khúc flycam giá rẻ đến dòng sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, người dùng nên ưu tiên chọn thiết bị mang lại hình ảnh sắc nét, hoàn hảo. Đó là những dòng flycam 4K Full HD hoặc 2K với dải màu phân tầng rõ nét. Ngoài ra, nên chú ý chọn thiết bị có góc quay camera rộng, có chống rung 2-3 trục để hình ảnh luôn mượt mà, ổn định.

Khả năng bay cũng là tiêu chí quan trọng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật từ trên cao. Phạm vi bay cao và xa mang đến cho người dùng những thước phim hoàn hảo. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần lưu ý đến dung lượng pin và thời gian bay. Thời gian bay dài sẽ giúp người dùng dễ dàng điều khiển để mang đến những thước phim hài lòng nhất.

Tính năng GPS cũng rất quan trọng để người dùng xác định được vị trí flycam từ đó kịp thời kiểm soát thiết bị và tăng khả năng truyền nhận tín hiệu. Tính năng cảm biến vật cản là yếu tố không thể bỏ qua để đảm bảo an toàn bay trong quá trình thiết bị hoạt động ở trên cao.

Nên ưu tiên chọn thiết bị flycam có nhiều tính năng để hỗ trợ tốt cho chất lượng hình ảnh

Chọn địa chỉ bán flycam chất lượng

Muốn có những tác phẩm nghệ thuật đẹp, trước tiên người dùng cần lựa chọn cho mình chiếc flycam chất lượng. Đối với dòng sản phẩm flycam được quảng cáo trên mạng xã hội với giá chỉ 200.000đ thì chắc chắn không thể đáp ứng tiêu chí này. Bạn nên mua thiết bị ở những địa chỉ uy tín để chắc chắn mua được hàng chính hãng của các thương hiệu flycam hàng đầu trên thế giới.

Nên mua thiết bị ở địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng hình ảnh thu được

