Văn Mai Hương bị khán giả ném đồ khi đang diễn, cách xử lý của ca sĩ được khen ngợi

Trước sự cố, cách hành xử của Văn Mai Hương nhận được nhiều lời khen.

Trên mạng xã hội TikTok đang lan truyền video Văn Mai Hương biểu diễn tại một đêm nhạc gần đây. Đáng chú ý, khi ca sĩ đang hát, phía dưới hàng ghế khán giả xảy ra ẩu đả, một người còn ném đồ lên sân khấu.

Lúc này, Văn Mai Hương dừng phần biểu diễn và can ngăn rằng: “Mọi người ơi hành động vừa rồi không được đẹp lắm đâu ạ. Chúng ta trọn vẹn bên nhau sẽ vui hơn rất nhiều. Em xin phép ngưng một chút nha mọi người ơi…”.

Sau đó, Văn Mai Hương tiếp tục trình diễn ca khúc tiếp theo trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả. Đa số cư dân mạng đều dành lời khen trước các xử lý sự việc của nữ ca sĩ, đánh giá cô là người thông minh, có bản lĩnh sân khấu.

Năm 2022, khi lưu diễn tại Nhật Bản, Văn Mai Hương cũng gặp sự cố khi bị khán giả ở dưới "quậy" không cho hát. Cụ thể, một thanh niên đã mang theo loa và mở nhạc công suất rất lớn, lấn át tiếng ca sĩ. Trước sự việc, giọng ca sinh năm 1994 đã nhẹ nhàng nói rằng: “Chút nữa mình cùng nghe với nhau anh nhé, anh mở to thế thì sẽ không nghe được tiếng ca sĩ trên đây”. Đồng thời, ca sĩ cũng hỏi tất cả khán giả rằng: “Mọi người muốn nghe ca sĩ hát hay nghe nhạc ở loa kia ạ”. Hành xử của Văn Mai Hương nhận về những tiếng vỗ tay liên hồi từ khán giả.

Văn Mai Hương, sinh năm 1994, quê Hà Nội. Cô được công chúng biết đến sau khi tham gia và đoạt ngôi vị Á quân “Vietnam Idol năm 2010”.

Văn Mai Hương sở hữu chất giọng dày dặn với lợi thế quãng trung trầm mạnh mẽ cùng kỹ thuật thanh nhạc được học bài bản từ trường lớp. Cô đã tạo ra sự khác biệt so với các giọng nữ trung khác bằng việc thể hiện các bài hát có quãng cao qua các nhạc phẩm Never Enough, Anh…

