Vụ cháu bé 4 tuổi con người yêu cũ bị ném xuống sông: 'Cứu con, đừng bỏ con chú ơi!'

Anh Bùi Hữu Thành - người cứu cháu bé 4 tuổi bị ném xuống sông ở An Giang - kể lại: “Khi vừa ngoi lên mặt nước, cháu bé bị sặc, khóc và hoảng loạn. Cháu nói: Cứu con, đừng bỏ con chú ơi!"

Liên quan đến vụ việc cháu bé 4 tuổi bị ném xuống sông ở An Giang, chia sẻ với phóng viên, anh Bùi Hữu Thành (sinh năm 1984, ngụ TP Cần Thơ) cho biết: "Khi ghe đang chở lúa gần cầu Tôn Đức Thắng, cha tôi thấy có người ném vật gì từ cầu xuống, cứ nghĩ là rác.

Sau đó, cha tôi thấy thằng bé đang chới với nên hô lên "cứu, cứu". Nghe vậy, tôi trong cabin lao ra, nhảy xuống sông bơi về phía thằng nhỏ. Khi tôi đến gần thì thằng bé chìm rồi. Tôi lặn xuống, cố quơ tay thì bắt được thằng nhỏ. Tôi cũng đuối nhưng cố đẩy thằng nhỏ lên khỏi mặt nước để nó thở".

Theo lời anh Thành, khi vừa ngoi lên cháu bé bị sặc, khóc thét, hoảng loạn. Cháu kêu: "Cứu con, đừng bỏ con chú ơi!".

Anh Bùi Hữu Thành bên cạnh cháu bé.

"Lúc ấy, một tay tôi ôm nó, một tay bơi và an ủi, "Con yên tâm, chú không bỏ, không bỏ". Khi bơi về gần ghe, tôi kiệt sức. Cha tôi ném sợi dây để tôi bám vào. Sau khi lên bờ, bé hoảng loạn, đẩy tôi ra, không cho ai đến gần. Nó lạnh run, mọi người lấy khăn quấn cho nó", anh Thành kể lại.

Ngày 12/9, anh Bùi Hữu Thành cũng nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì hành động quả cảm cứu cháu bé. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng có quyết định tặng bằng khen cho anh Bùi Hữu Thành và ông Bùi Ngọc Thọ (cha anh Thành).

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi), cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm yêu thương với T.T.V. (sinh năm 1991, trú tại quận 7, TPHCM) một thời gian rồi chia tay nhau.

Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (sinh năm 2019) nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng.

Đến khoảng 10h30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi. Khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) thì ném bé xuống sông Long Xuyên. Rất may bé được cha con ông Thọ cứu sống.

An Bình