Vụ mất tích bí ẩn và ly kỳ với cái kết đầy bất ngờ của 3 cháu bé Ninh Bình

Sang nhà hàng xóm chơi, 3 anh em ruột ở Ninh Bình bị kẹt lại bên trong do căn nhà bị khóa trái cửa. Các cháu đã tự chăm sóc nhau suốt 3 ngày trong căn nhà vắng chủ.

Mất tích bí ẩn

Chiều 22/9, không thấy các con đi chơi về, anh Trần Văn T. (39 tuổi, trú xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) hốt hoảng chạy đi tìm. Anh cùng người nhà tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy các con, gồm các cháu T.A.T. (12 tuổi), T.T.T. (8 tuổi) và T.A.T. (5 tuổi).

Tối cùng ngày, anh T. đến công an xã trình báo việc các con mình bị mất tích và nhờ sự giúp đỡ. Theo anh T., các con anh đi chơi từ lúc 9h ngày 22/9. Khi đi khỏi nhà, các cháu đi bộ, không đi dép. Gia đình đã tìm kiếm và liên lạc nhiều nơi nhưng vẫn không thấy tung tích các con đâu.

Lực lượng chức năng vạch từng bụi lúa để tìm kiếm 3 cháu bé mất tích (Ảnh: Công an Kim Sơn).

Ngay sau khi nhận được trình báo, chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ gia đình tìm kiếm các cháu bé. Thông báo "tìm trẻ lạc" được phát rộng rãi trên loa phát thanh. Tên tuổi, đặc điểm nhận dạng của các cháu, số điện thoại người thân và công an xã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Công an xã Kim Tân cũng đã khẩn trương báo cáo sự việc đến Công an huyện Kim Sơn. Công an huyện đã tăng cường, huy động tối đa các lực lượng, phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Thượng tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng Công an huyện Kim Sơn, cho biết đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chỉ đạo 100% công an các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, tổ chức rà soát hệ thống camera an ninh để xác định hướng các cháu di chuyển.

Khu vực bờ sông, ao hồ được lực lượng tìm kiếm rà soát kỹ lưỡng (Ảnh: Công an Kim Sơn).

Lực lượng tìm kiếm nhận định, các cháu còn nhỏ nên chưa thể đi xa do không biết đường và không có thực phẩm, nước uống. Đặc điểm nhận dạng, hình ảnh các cháu được Công an huyện Kim Sơn cung cấp cho công an các địa phương lân cận và công an các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa… nhờ phối hợp, giúp đỡ.

"Công tác tìm kiếm 3 cháu bé được thực hiện chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ. Hơn 100 người được huy động tham gia tìm kiếm", lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn cho hay.

Cùng với việc triển khai tìm kiếm, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cũng thay nhau đến gia đình thăm hỏi, động viên gia đình các cháu để mọi người không hoảng hốt, bớt lo lắng.

Lực lượng tìm kiếm họp bàn phương án tổ chức tìm kiếm 3 cháu bé mất tích (Ảnh: Công an Kim Sơn).

Không có tin tức về các con khiến anh T. nóng ruột, đứng ngồi không yên, bao nhiêu đêm các con không về là bấy nhiêu đêm anh không thể chợp mắt. Người đàn ông 39 tuổi lo lắng khi không có tin tức các con, không biết 3 con có an toàn?

Nhiều giả thiết được đặt ra là các cháu được mẹ về đưa đi (2 vợ chồng anh T. đã chia tay, các con ở với bố và ông bà nội), hoặc các cháu bị bắt cóc, bị đuối nước...

Khi liên lạc với vợ cũ anh T., nguyên nhân thứ nhất bị loại trừ khiến gia đình càng thất vọng, lo lắng.

Ngày 24/9, kết quả tìm kiếm vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn xuống tận địa bàn chỉ huy lực lượng tìm kiếm. Các cuộc họp bàn đưa ra phương án tìm bằng được 3 cháu bé liên tục được triển khai.

Căn nhà khóa trái cửa, nơi phát hiện 3 cháu bé mất tích (Ảnh: Thanh Bình).

Sáng 25/9, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Các lực lượng xuống từng ruộng lúa, rà dọc các bờ suối, ao hồ quanh nhà; dò tìm kỹ khu vực bến đò, ven bờ sông, bãi bồi cạnh đê, khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận.

Khoảng 9h45 cùng ngày, Công an huyện Kim Sơn và các lực lượng chức năng vô cùng bất ngờ khi tìm thấy các cháu tại một ngôi nhà khóa trái cửa trên địa bàn xã Kim Tân, cách nhà các cháu khoảng 100m.

Nguyên nhân bất ngờ

Thời điểm được tìm thấy, các cháu bé an toàn và tỉnh táo (Ảnh: Công an Kim Sơn).

Trước đó, lực lượng chức năng tìm kiếm sát căn nhà và gọi lớn tên 3 cháu bé. Nghe thấy tiếng gọi, cháu T. (anh lớn) đã trả lời vọng ra. Do căn nhà đóng cửa nên tiếng trả lời nghe không rõ ràng. Khi lực lượng chức năng đến gần, xác định các cháu đang ở bên trong liền cậy cửa đưa các cháu ra bên ngoài.

Trưởng Công an huyện Kim Sơn cho biết, thời điểm tìm thấy các cháu nhỏ trong căn nhà 2 tầng nói trên, các cháu đều an toàn, tỉnh táo.

Tại gia đình, sau khi được người thân chăm sóc, trấn an tinh thần, cháu T.A.T. cho biết, sáng 22/9, 3 anh em sang nhà bạn N.V.K. (con vợ chồng anh K. chị H. - chủ ngôi nhà) chơi.

Thời điểm các cháu đến, bố mẹ bạn K. đi vắng. 3 anh em T. chơi cùng bạn trong nhà.

Một lúc sau, cháu K. đi sang nhà ông bà ngoại cùng bố mẹ. Khi đi, gia đình cháu K. khóa cửa nhà mà không hề nhớ ra có 3 anh em T. đang chơi bên trong.

3 anh em được tìm thấy an toàn, khỏe mạnh trong ngôi nhà chỉ cách 100m.

Thấy nhà bị khóa trái cửa, 3 anh em cháu T. sợ nhưng không dám hô hoán kêu cứu. Thời gian ở lại trong nhà, 3 anh em tự tìm đồ ăn và tự nấu cơm để ăn.

Anh Trần Văn T. xúc động, mừng rơi nước mắt, ôm chặt các con vào lòng và nở nụ cười tươi trong niềm hạnh phúc vì đã tìm thấy được các con sau 3 ngày tuyệt vọng.

Anh cùng gia đình gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an, chính quyền địa phương và các ban ngành, bà con lối xóm đã nỗ lực giúp đỡ gia đình tìm kiếm các con trong những ngày qua.