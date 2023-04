Vụ nữ sinh trường chuyên tự tử: Lớp "chia phe phái" thành 3 nhóm

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15 (Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) của nữ sinh N.T.Y.N tự tử, hình thành 3 nhóm học sinh.

Lớp hình thành 3 nhóm học sinh

Liên quan vụ việc nữ sinh N.T.Y.N lớp 10A15 tại trường THPT chuyên Đại học Vinh quyên sinh, trên VietnamNet, ông Đinh Phan Khôi (Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường ĐH Vinh) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, một số học sinh, phụ huynh và giáo viên của trường phản ánh có nhận được tin nhắn đe dọa từ người lạ. Nhà trường đã báo cáo sự việc với cơ quan an ninh để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngay từ khi xảy ra vụ việc, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã tiến hành rà soát tất cả các hoạt động; xem xét những vấn đề do phụ huynh, học sinh cung cấp cũng như được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội, phối hợp với cơ quan an ninh tỉnh Nghệ An để làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ ông Khôi, kết quả rà soát bước đầu cho thấy, ở lớp 10A15, hình thành 3 nhóm học sinh.

Lúc đầu, học sinh N thuộc nhóm thứ nhất, sau đó nữ sinh này đã chuyển sang nhóm thứ hai. Học sinh của hai nhóm này không chơi thân với nhau. Còn các học sinh ở nhóm thứ ba chơi với học sinh ở cả hai nhóm còn lại.

Để phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan, đồng thời đảm bảo hoạt động bình thường của lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh đã quyết định đình chỉ công tác chủ nhiệm đối với giáo viên Đặng Việt Hà từ ngày 18/4/2023.

Về những thông tin em N bị cô lập, tẩy chay, bắt bỏ tiết, bị bạo lực học đường… Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trường THPT Chuyên Đại học Vinh nơi nữ sinh N theo học. (Ảnh: GĐ&XH)

Xót lòng lời nhắn bạn

Trong diễn biến liên quan, ngày 19/4, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin, hình ảnh chụp tin nhắn được cho là của nữ sinh N.T.Y.N nhắn với bạn thân.

Lao động cho hay, tin nhắn được gửi vào thời điểm đêm khuya, trong đó, nữ sinh Y.N nhắn với bạn tên T.A là "không có N., T.A phải thật mạnh mẽ nha", "T.A nhớ ăn sáng"…

Thấy có thông điệp bất thường, người bạn tên T.A nhắn lại, phê phán Y.N và nhắc bạn đi ngủ vì muộn rồi. Tuy nhiên, Y.N vẫn nhắn tiếp với nội dung nhắc bạn T.A phải ăn sáng vì bạn này hay bỏ bữa sáng. T.A đã nhắn lại, rủ Y.N sáng mai đi ăn sáng.

Nội dung tin nhắn nói trên gây xúc động sâu sắc đối với nhiều người.

Nhiều người đã bình luận bày tỏ xót xa cho Y.N, trước khi có ý định rời xa cuộc sống vẫn nhắc nhở bạn thân giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc sống.

Trước đó, thông tin ban đầu, vào ngày 15/4, em N.T.Y.N được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng.

Trước đó em đã phản ánh với mẹ việc bị bạn cô lập và em đã lên gặp thầy hiệu trưởng xin chuyển lớp nhưng chưa được chấp nhận.

Cô giáo chủ nhiệm cho hay, Y.N là học sinh ngoan, học giỏi, tuy nhiên trước thời điểm xảy ra sự việc, em đã nghỉ học 20 buổi với các lí do khác nhau. Cô giáo đã tìm hiểu động viên nhưng sau đó sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

Việt Hương (T/h)