Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai: Thêm một nạn nhân tử vong

Người nhà bệnh nhân cho biết, rạng sáng 30/9, bà P.T.M cùng con gái N.T.H (18 tuổi) đi xe khách 16 chỗ từ xã Đa Kai, huyện Đức Linh lên Thành phố Hồ Chí Minh nhập học trường Cao đẳng. Sau khi xảy ra tai nạn, cả hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Định Quán sơ cứu, rồi chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục theo dõi, điều trị.



Bà P.T.M được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê với chẩn đoán sốc mất máu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống cổ, tiên lượng rất xấu. Do vết thương quá nặng, đến 5 giờ 20 phút bà P.T.M tử vong và được gia đình đưa về quê lo hậu sự.



Em N.T.H đang cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. H cho biết, thời điểm xe gặp tai nạn, em đang ngủ nên không biết gì, sau đó ngất đi. Đến khi tỉnh dậy đã thấy đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại, nửa mặt trái của H sưng to, thâm tím nhưng em tỉnh táo, nói chuyện được.



Bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân N.T.H bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, bị vết thương hở cẳng chân. Các bác sĩ đã xử trí khâu vết thương cho bệnh nhân và sẽ phối hợp với Khoa Răng hàm mặt, Ngoại Thần kinh tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.



Hiện tại có 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trong đó bệnh nhân G.T.B (64 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) tiên lượng nặng, các nạn nhân khác đều đã qua cơn nguy kịch.



Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/9, xe khách giường nằm loại 52 chỗ biển số 50F-004.83 chở theo 32 hành khách lưu thông trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến Km48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, xe khách giường nằm vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 do anh Hoàng Đăng Tuấn (28 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) điều khiển đi cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, tài xế xe giường nằm không đảm bảo khi vượt dẫn đến đầu xe giường nằm bên phải đâm vào phía sau bên trái của xe tải. Sau đó, xe khách lấn qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào xe ô tô loại 16 chỗ biển số 86B- 015.75 do anh N.V.C. điều khiển chở theo 8 hành khách. Vụ va chạm khiến 9 người thương vong.

Lê Xuân