Xe đạp Thống Nhất lên sàn chứng khoán

Gần 24 triệu cổ phiếu Công ty CP Thống Nhất Hà Nội - tiền thân là nhà máy Xe đạp Thống Nhất - sẽ giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán TNV, tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 237 tỷ đồng.

Tuần này có 9 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức , tất cả đều bằng tiền với mức cao nhất là 20% và thấp nhất là 4%.

Hãng xe đạp hơn 60 tuổi lên sàn

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho 23,7 triệu cổ phiếu Công ty CP Thống Nhất Hà Nội giao dịch trên thị trường Upcom với mã chứng khoán TNV, tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 237 tỷ đồng. Trước đó, TNV đã hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán vào ngày 15/8.

23,7 triệu cổ phiếu Công ty CP Thống Nhất Hà Nội sẽ giao dịch trên thị trường Upcom với mã chứng khoán TNV.

Tiền thân của TNV là nhà máy Xe đạp Thống Nhất , được thành lập năm 1960, là thương hiệu lừng lẫy một thời. Hơn 60 năm qua, Xe đạp Thống Nhất - nay là Công ty CP Thống Nhất Hà Nội đã đưa ra thị trường hàng triệu sản phẩm phục vụ khách hàng.

Tại thời điểm ngày 28/6, UBND TP. Hà Nội đại diện vốn Nhà nước sở hữu 45% vốn TNV, tiếp đó là Công ty CP Đầu tư VSD nắm 41,68% vốn và ông Trịnh Nguyên Khánh nắm 12,17% vốn điều lệ TNV.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, công ty lãi ròng gần 14 tỷ đồng. Năm 2023 lãi gần 3 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2024, doanh thu TNV ở mức 60 tỷ đồng và lãi ròng 300 triệu đồng.

HNX cũng chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Nguyên liệu Á Châu AIG (Asia Group - mã chứng khoán: AIG) trên thị trường Upcom. Trước đó, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp mã chứng khoán cho Asia Group và từ ngày 12/9 thì bắt đầu nhận lưu ký cổ phiếu AIG.

Asia Group có tiền thân là Công ty Tư nhân CTL được thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực phân phối nguyên liệu ngành thực phẩm. Công ty đã chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2007.

Trong lần cập nhật danh sách cổ đông cuối năm 2023, Asia Group có 6 cổ đông lớn, gồm ông Nguyễn Thiên Trúc - Chủ tịch HĐQT sở hữu 30,32% vốn điều lệ, MGCA Foodco Pte. Ltd sở hữu 10,99% vốn điều lệ, ông Nguyễn Bảo Tùng sở hữu 10,47% vốn điều lệ, VFPHK Holdings Limited sở hữu 10,02% vốn, Penm IV Germany GmbH & Co.KG sở hữu 9,44% vốn điều lệ, All Ingredients Ptd. Ltd sở hữu 8,09% vốn điều lệ. Còn lại 20,67% vốn điều lệ thuộc về cổ đông sở hữu dưới 5% vốn.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) - vừa mua thêm 200.000 cổ phiếu và nâng sở hữu lên 1.628.933 cổ phần, tương đương 1,57% vốn điều lệ CTD. Giao dịch được thực hiện từ ngày 24/9 - 23/10.

Cổ đông Coteccons liên tục mua vào cổ phiếu.

Hôm 22/10, nhóm quỹ liên quan Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam đã mua thêm tổng cộng 550.000 cổ phiếu CTD , nâng sở hữu lên 7,18% vốn điều lệ Coteccons. Trong đó, quỹ KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund mua vào 200.000 cổ phiếu, quỹ TMAM Vietnam Equity Mother Fund mua 150.000 cổ phiếu, quỹ KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1 (Equity) mua vào 100.000 cổ phiếu, quỹ KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund mua vào 100.000 cổ phiếu.

Thế chấp cổ phiếu để phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công vừa hoàn tất huy động 150 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, Thành Thành Công phát hành 1.500 trái phiếu mã TTCCH2428002 với mệnh giá 100 triệu đồng/cổ phiếu vào ngày 17/10, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào 17/10/2028. Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, lãi suất 4 kỳ đầu tiên là 10,85%/năm.

150 tỷ đồng trái phiếu được phép mua lại trước hạn và hoán đổi. Tài sản bảo đảm là 11,4 triệu cổ phiếu Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) thuộc sở hữu của Thành Thành Công, 7,6 triệu cổ phiếu Công ty CP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) thuộc sở hữu của Thành Thành Công, 6 triệu cổ phiếu phổ thông Thành Thành Công thuộc sở hữu của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành, cùng bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của công ty hoặc bên thứ ba được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho trái phiếu (nếu có).

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) là tổ chức đăng ký, lưu ký cho 1.500 trái phiếu mã TTCCH2428002 của Thành Thành Công. Đây là lô trái phiếu thứ hai mà Thành Thành Công phát hành trong năm nay.

Ngày 20/9, Thành Thành Công huy động xong lô trái phiếu TTCCH2428001 trị giá 200 tỷ đồng theo mệnh giá, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 20/9/2028. Lô trái phiếu TTCCH2428001 có tài sản bảo đảm là 6 triệu cổ phiếu SBT thuộc sở hữu của Thành Thành Công, 4,97 triệu cổ phiếu SBT thuộc sở hữu của vợ chồng ông Đặng Văn Thành, 8 triệu cổ phiếu Thành Thành Công thuộc sở hữu vợ chồng ông Thành, 5,6 triệu cổ phiếu GEG thuộc sở hữu Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, 9 triệu cổ phiếu GEG thuộc sở hữu của Thành Thành Công.

Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công đang có 7 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng mệnh giá huy động 1.415 tỷ đồng.

Hiện nay, Thành Thành Công có 7 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng mệnh giá huy động 1.415 tỷ đồng. Các trái phiếu này hầu hết có tài sản bảo đảm là cổ phiếu SBT, GEG hoặc chính cổ phiếu của Thành Thành Công.

Để cơ cấu danh mục đầu tư, bà Đỗ Thị Ngọc Hà đã bán hơn 4,8 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á (mã chứng khoán: VAB) trong phiên 18/10, giảm tỷ lệ sở hữu tại VAB xuống dưới ngưỡng 1%. Giá trị giao dịch hơn 43 tỷ đồng, tương ứng 9.000 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Hà còn nắm 675.791 cổ phiếu VAB.

Công ty CP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán: GHC) thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 20%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần nhận về 2.000 đồng. Với gần 47,7 triệu cổ phiếu lưu hành, GHC sẽ chi hơn 95 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Công ty CP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (mã chứng khoán: PCC) cho biết, 1/11 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền với lệ 15%. Với 11,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PCC chi hơn 17 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Theo Duy Quang